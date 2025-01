Viss ir ciklisks. Ne tikai klimats, bet arī sazvērestību teorijas , kas "atklāj patiesību" par to, kā pasaules varenie ar to manipulē savās interesēs. Vēl pirms 5G tehnoloģijām, vēl pirms Covid-19 vakcīnām un citiem "bubuļiem" daži alternatīvās realitātes sludinātāji jau cēla trauksmi par HAARP. Šī jonosfēras pētījumiem veltītā ietaise jau 90. gados dažos rosināja apokaliptiskas fantāzijas, periodiski te pazūdot, te atkal parādoties dienaskārtībā. Pavisam nesen HAARP atkal nonāca uzmanības centrā saistībā ar postošajiem plūdiem Spānijā. Taču patiesība par šo "globālistu meteoroloģisko ieroci" vai "prāta kontroles instrumentu" ir visai garlaicīga.

HAARP atšifrējums ir šāds – "High-frequency Active Auroral Research Program". Burtiski tulkojot, augstas frekvences aktīvā polārblāzmu izpētes programma, kas šobrīd ir Aļaskas Universitātes Fērbenksā pārraudzībā. Tas, ko parasti cilvēki domā, pieminot HAARP, gan ir viens konkrēts instruments IRI jeb jonosfēras pētniecības instruments. Tas ir 14 hektāru liels antenu lauks, ko veido 180 individuālas antenas. 360 IRI raidītāji ar šo antenu palīdzību jonosfērā raida augstfrekvences signālus dažās strikti noteiktās frekvencēs diapazonā no 2,7 līdz 10 megaherciem. IRI izmanto, lai uz īsu brīdi ierosinātu elektronus noteiktā, mazā jonosfēras apgabalā, bet pēc tam ar citiem instrumentiem – ļoti augstas frekvences viļņu un ultra augstas frekvences viļņu radariem, kā arī magnetometru – pētītu fizikālos procesus šajā ierosinātajā vidē.

HAARP programmas pirmsākumi meklējami jau 90. gados, bet konkrētais antenu lauks darboties sāka 1999. gadā. Tiesa, sākumā to veidoja 48 antenas. Pašreizējo izmēru IRI instruments sasniedza 2007. gadā. Taču vēl pirms antenu lauka darbības uzsākšanas, 1995. gadā, publicēta grāmata "Eņģeļi nespēlē šo HAARP" ("Angels Don’t Play This HAARP"), kas ir vārdu spēle par eņģeļiem un arfām (angliski harp – arfa). Grāmatas autors Niks Begičs ir viens no galvenajiem "celmlaužiem" sazvērestības teorijām par šo pētniecības programmu, kas regulāri kā grēkāzis tiek pieminēta arī 30 gadus vēlāk.