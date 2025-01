Timrots: ASV ar elektroauto pārejas atcelšanu tikai "ponto" – reālā darīšana notiek Ķīnā

Uzreiz pēc stāšanās amatā ASV prezidents Donalds Tramps nekavējoties atcēla veselu lērumu Džo Baidena administrācijas laikā pieņemto lēmumu. Tostarp arī ieviestās atlaides elektrodzinēju automašīnām. Tramps parakstījis dekrētu , saskaņā ar kuru netiks "uzspiests" uz 50% elektrodzinēju automašīnu īpatsvaru jauno auto tirgū līdz 2030. gadam. Vai tas var ietekmēt pasaules transporta "zaļināšanu" – to raidījumā "Zinātne vai muļķības " komentēja divi satiksmes un mobilitātes zinātāji.

Timrots norāda, ka Zemei pamatīgi varētu palīdzēt, ja katrs amerikānis nopirktu sev divreiz mazāku mašīnu. "Vai [Trampa lēmuma dēļ] ķīnieši, kuri to visu ražo – gan baterijas, gan mašīnas – kaut ko mainīs savā uzvedībā? Domāju, ka nē. ASV vairāk "ponto", bet dara to visu otrā pusē Zemei – Ķīnā," uzskata satiksmes eksperts.

Par to, ka klimata pārmaiņas ir realitāte un to veicināšanā būtiska loma ir cilvēku darbībai, zinātniskajā kopienā ir vienprātība – nospiedošs vairākums pētījumu, kas par šo tematu publicēti recenzētos akadēmiskajos izdevumos, piekrīt cilvēka veicinātu klimata pārmaiņu realitātei. Taču nepareizi būtu uzskatīt, ka tikai elektroautomašīnas būs tas, kas izglābs planētu. "Elektrum" mobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills norāda, ka nepieciešams komplekss risinājums. "Elektroauto ir tikai viens no risinājumiem, kā "zaļināt" transportu." Paralēli jāmainās mobilitātes paradumiem kopumā, uzsvaru pilsētās liekot uz sabiedriskā transporta attīstību. "Skaidrs, ka ar elektroautomašīnām pilns pilsētas centrs arī nav nākotnes scenārijs," spriež eksperts un min piemērus Eiropā, kur pilsētās arvien vairāk parādās zonas, kas privātajam transportam ir slēgtas.