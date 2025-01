Kā valsts palīdz buržujiem tikt pie elektroauto. Komentē Pauls Timrots un Edgars Korsaks-Mills

Cik liela nozīme ir valsts atbalstam tajā, lai cilvēkus pamudinātu izdarīt ekoloģiskāku izvēli un pārsēsties no iekšdedzes dzinēja automašīnas elektroautomašīnā ? To raidījumā "Zinātne vai muļķības " vaicājām satiksmes kritiķim un raidījuma "Zebra" vadītājam Paulam Timrotam, kā arī "Elektrum " mobilitātes ekspertam Edgaram Korsakam-Millam.

Arī valsts piedāvātais atbalsts elektroauto iegādei, viņaprāt, netiek mērķēts uz to iedzīvotāju daļu, kas no tā iegūtu visvairāk. "Tā veicināšana arī – uz kā rēķina? Uz visu nodokļu maksātāju rēķina dažiem buržujiem iedodam mašīnu par 100 tūkstošiem maķenīt lētāk? Tam, kurš varētu nopirkt 10 gadus veco "Volkswagen Up!" vai to pašu "i3" bembīti, neviens baigi nepalīdz. Vai arī ir ļoti daudz mute jādzesē, lai tos divus tūkstošus tev piemet klāt – ir jāatskaitās, un tās prasības nobraukumā ir tik drastiski lielas, ka mašīna nemaz nevar izvilkt to, ko prasa. Cilvēki atmet ar roku tām subsīdijām."