Pagarinātājs no devītā stāva nav jāvelk – eksperts par elektroauto lādēšanu Latvijā

Raizes par palikšanu uz ceļa, jo nebūšot vietu, kur uzlādēties, aizvien ir viens no galvenajiem argumentiem, ko izmanto daudzi elektroauto pretinieki. Ja pirms 10 gadiem to vēl varēja uzskatīt par problēmu, tad šobrīd jau šis arguments drīzāk ir novecojis mīts, ne patiesība, raidījumā "Zinātne vai muļķības " stāsta "Elektrum " mobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills.

Viens no raidījuma klausītājiem bija iesūtījis jautājumu: "Dzīvoju Ķengaragā ceturtajā stāvā un paņēmu kredītā elektroauto. Kā man to lādēt? Vai ar pagarinātāju no loga ir sociāli pieņemami?" Korsaks-Mills norāda, ka tas nav nepieciešams.