"Smirdīgais" un tīrais vagons – vilcienos derētu ieviest divas klases, spriež Timrots

Abi raidījuma "Zinātne vai muļķības" vadītāji ir no Cēsīm, tāpēc visai regulāri izmanto sabiedrisko transportu maršrutā Rīga-Cēsis-Rīga. Tostarp arī vilcienus. Ļoti gribas domāt zaļi un lieki nenoslogot satiksmi ar vieglo automašīnu, ja uz Cēsīm jāved tikai sevi pašu bez pasažieriem un kravas. Taču katra reize vilcienā nāk ar zināmu diskomfortu. Arī raidījuma "Zebra" veidotājs Pauls Timrots esot liels vilcienu fans, taču piekrīt – stāvēšana tamburā, lai galapunktā drēbes ostu pēc dīzeļa, nudien var atturēt un attur daļu cilvēku no sabiedriskā transporta izmantošanas. Kā to mainīt?