Kāda ir patiesā Ķīnas brīnumainā "DeepSeek" čatbota cena

Pirmdiena, 27. janvāris, ASV akciju tirgos pienāca ar pamatīgu satricinājumu mikročipu sektorā – "Nvidia ", kas regulāri cīkstējas ar "Apple" par pasaulē vērtīgākās kompānijas titulu, vien zaudēja gandrīz 600 miljardus dolāru no savas vērtības. Smagu sitienu saņēma arī citi augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kas tieši vai pastarpināti saistīti ar mākslīgā intelekta (MI) jomu. Iemesls – Ķīnas jaunuzņēmuma "DeepSeek " izstrādātais sarunu bots. To apmācīt un darbināt esot daudzkārt lētāk nekā rietumu analogus. It kā labāks pat par "ChatGPT ", tomēr vienlaikus pats sevi cenzē, saskaroties ar Ķīnai neērtiem jautājumiem. Un eksperti ceļ trauksmi par lietotāju datu drošību.

Paslīd mēle, bet pēc tam nostrādā filtrs

Tā kā "DeepSeek" ir no Ķīnas un ieradās gluži kā cunami, likumsakarīga ir arī piesardzība. Kamēr ASV tā aizvadītajā nedēļas nogalē kļuva par visvairāk lejuplādēto bezmaksas lietotni "App Store" un lietotāji priecājās par tās spējām, kas esot vismaz "ChatGPT" līmenī, skeptiskāk noskaņotie uzreiz ķērās klāt "DeepSeek" intervēšanai par tā politiskajām nostādnēm. Tavu brīnumu – tam sākumā "mēle paslīd", kad vaicā par notikumiem Tjaņaņmeņa laukumā 1989. gada pavasarī vai par to, kā Ķīnai sokas ar uiguru cilvēktiesību ievērošanu. Sarunu bots sāk rakstīt izvērstu atbildi. Gluži kā to darītu jebkurš sarunu bots, kas apmācīts ar plašu datu kopu. Taču, kolīdz atbilde ir pabeigta, sarunu bots aši pats aiztaisa sev muti, tekstu izdzēš un to aizvieto ar atvainošanos un īsu paskaidrojumu, ka šie jautājumi pagaidām ir ārpus modeļa kompetenču loka, un ierosina parunāt par kaut ko citu. Turpretī par to, kurš tad ir sliktākais ASV prezidents pēdējo 50 gadu laikā, tas tomēr saņemas un vairs nav tik izvairīgs runāt par politiskiem jautājumiem, norādot – visvairāk publiskas kritikas pēdējā laikā esot saņēmis Donalds Tramps.