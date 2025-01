Kritiska mākslīgā intelekta sarkanā līnija ir šķērsota, apgalvo Ķīnas pētnieki

Šobrīd sabiedrības uzmanību "nozadzis" Ķīnā izstrādātais "DeepSeek" lielais valodas modelis (LLM) R1. Uz to balstītais sarunu bots kļuvis par īstu sensāciju, turklāt nedēļas sākumā ziņas par to paklupināja vadošo ASV tehnoloģiju uzņēmumus, to akciju vērtībai biržā strauji krītot. Tikmēr fonā notiek zinātniskais darbs, par ko plašāka sabiedrība dzird retāk. Lūk, Ķīnas pētnieku komanda apgalvo, ka tai eksperimentā izdevies šķērsot sarkano līniju mākslīgā intelekta (MI) pētniecībā un panākt, ka populāri LLM replicē jeb būtībā klonē paši sevi. Vai process var kļūt nekontrolējams?