Velsā izgudro asfaltu, kas pats sevi salāpa

Ardievu, bedres? Varbūt pārāk skaļi teikts, taču kaut kam interesantam Velsas materiālzinātnieki no Svonsijas Universitātes ir uz pēdām. Šis ceļa segums gluži "nesalāpīs" jau izveidojušās lielas bedres, taču plaisas, kas ar laiku kļūtu par bedrēm, gan "sadziedē", vēsta "The Guardian".

"Kad plaisas laicīgi tiek "salāpītas", tiek novērsta bedru veidošanās un paildzināts ceļa seguma ekspluatācijas laiks. Mēs ar šo metodi to varam paildzināt pat par 30%," izdevums "The Guardian" citē Hose Norambuenu-Kontraresu no Svonsijas Universitātes.