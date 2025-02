Elektrodzinēju automašīnu pretiniekiem viens no iecienītākajiem argumentiem ir – to ražošana ir videi tik ļoti nedraudzīga, ka jānobrauc sazin cik kilometru, lai šo "ekoloģisko pēdu" dzēstu. Cik videi draudzīgs vai nedraudzīgs pārvietošanās veids ir elektroauto – to raidījumā "Zinātne vai muļķības" apspriežam ar satiksmes kritiķi un raidījuma "Zebra" vadītāju Paulu Timrotu, kā arī ar "Elektrum" mobilitātes ekspertu Edgaru Korsaku-Millu.