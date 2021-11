160 Latvijas sievietēm iespēja bezmaksas kursos spert pirmos soļus IT nozarē

Lai 160 sievietēm palīdzētu apgūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām informācijas tehnoloģiju (IT) jomā un darba gaitu uzsākšanai, nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar "Accenture" atklāj "She Goes Tech" ziemas sezonu. Mācības ir piemērotas sievietēm, kurām nav pamatzināšanu datorzinātnē, bet ir vēlme un interese sākt karjeru IT jomā, piemīt analītiskā domāšana un ir labas angļu valodas zināšanas.

Mācības notiks attālināti un darba dienu vakaros, lai tās var apvienot ar darba pienākumiem vai studijām. Plašāk par mācībām varēs uzzināt "Riga TechGirls" organizētajā tiešsaistes meetup pasākumā 25. novembrī. Tam vari pieteikties, klikšķinot šeit.

""She Goes Tech" programma ir īpaši piemērota sievietēm, kas vēlas mainīt profesiju un dzīvi. Tā ir iespēja sākt jaunu karjeru un profesionālo izaugsmi. IT mācību laikā 160 "Accenture" nodrošināto stipendiju ieguvējām būs iespēja "Riga TechGirls" piesaistīto pasniedzēju vadībā apgūt tādas programmēšanas valodas kā "Java", "JavaScript", ".Net" un "Scala", kā arī uzzināt vairāk par "DevOps" principiem un mākoņtehnoloģijām. Lai sievietēm būtu vieglāk izvēlēties sev piemērotāko IT apmācību jomu, kā arī, ņemot vērā iepriekš novēroto lielo sieviešu interesi uzzināt vairāk par dažādām IT profesijām un tehnoloģijām, šajā ziemas sezonā pirmo reizi, papildu meetup pasākumam, rīkosim piecus demo tiešsaistes pasākumus par katru apmācību jomu. Tie sniegs plašāku ieskatu, pasākumos pieredzējuši jomas speciālisti dalīsies pieredzē, sniegs ieskatu ikdienas pienākumos, kā arī pastāstīs par karjeras un izaugsmes iespējām," skaidro "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

"IT nozare turpina attīstību, to apliecina arī Latvijas IT pakalpojumu eksporta dati, kas turpina pieaugt, pērn sasniedzot 571 miljonus eiro. Mūsdienās IT nozare nodrošina plašu profesiju spektru, darba pienākumus ir iespējams veikt arī attālināti, tādējādi ir iespējams strādāt no visas Latvijas, kas palīdz labāk apvienot profesionālos pienākumus ar privāto dzīvi. Nākotnē IT prasmes būs būtiskas ikvienā tautsaimniecības jomā, tāpēc uzņēmums atbalsta iniciatīvas, kas palīdz pēc iespējas plašākam cilvēku lokam apgūt nepieciešamās iemaņas. Vienlaikus vēlos atgādināt, ka uzņēmums regulāri rīko IT mācības un praksi "Accenture bootcamp", lai ikviens var pieteikties mācībām. Dalībnieces pēc "She Goes Tech" programmas aicinu turpināt iesāktās mācības, lai vēlāk nozarē atrastu sev piemērotāko profesiju. Tāpat vēlos atgādināt, ka darbs IT nozarē nozīmē nepārtraukti papildināt savas zināšanas un prasmes," norāda "Accenture" vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs.

Lai aizvien vairāk sieviešu apsvērtu un sāktu karjeru IT nozarē, "Riga TechGirls" kopā ar partneriem 2019. gadā izveidoja apmācību programmu "She Goes Tech". Iepriekšējo sezonu dalībnieču pieredze liecina, ka "She Goes Tech" iegūtās zināšanas ir bijusi laba bāze, lai iegūtu pamata iemaņas darbam IT jomā un turpinātu pilnveidot savas prasmes. Turklāt daļa no dalībniecēm šobrīd jau strādā IT nozarē dažādos uzņēmumos – gan vietēja mēroga, gan starptautiskos uzņēmumos.

Saņemtie pieteikumi mācībām tiks vērtēti pakāpeniski, atkarībā no mācību sākuma datuma. Pirms mācībām dalībniecēm būs jāpilda divi testi, kuros tiks pārbaudītas analītiskās domāšanas spējas un angļu valodas zināšanas. Tāpat vērība tiks pievērsta motivācijas vēstulēm, kā arī CV. Informācija par mācībām un pieteikšanās termiņiem ir pieejama www.shegoestech.lv vietnē.