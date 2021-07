24/7 sargs: RSU biznesa inkubatorā attīsta autonomu zāliena mērītāju

Lai gan komandas nosaukumā ietvertais "RED" formēts no viņu visu trīs iniciāļiem, puiši patlaban aktīvi apsver ceturtā komandas biedra piesaisti. Paredzēts, ka ierīce automātiski apstrādās un nosūtīs lietotājam digitālu pārskatu par zāliena stāvokli. "Lūkojamies pēc IT smadzenēm, jo visi mērītāja iegūtie dati "sēdēs" digitālā mākonī. Mums pietiek zināšanu, lai šo ierīci varētu iedarbināt, bet nākamais izaicinājums ir to digitāli iepakot klientam saprotamā un ērtā veidā," stāsta Emīls.

Integrēt pļaušanas robotos



Vaicāti par konkurentiem, puiši jau demo dienas žūrijai skaidroja, ka tieši šādu daudzfunkcionālu automatizētu mērītāju tirgū nav izdevies atrast. Modelējot produkta iespējamo attīstību, apsvērta tiek gan iespēja to atstāt kā atsevišķu ierīci, gan integrēt, piemēram, robotizētos zāles pļāvējos, liekot tiem darboties nevis pēc taimera, bet atbilstoši tam, cik gara zāle ir izaugusi. Demo dienas prezentācijas laikā arī izkristalizējies, ka piemērotāk viņiem būtu sadarboties nevis ar mājsaimniecībām, bet strādāt "business-to-business" formātā ar tāda veida klientiem kā golfa klubi vai "business-to-government", uzrunājot valsts un pašvaldības iestādes.

Foto: Miks Užāns, RSU arhīvs

"RED Measurements" trio atzīst, ka uzvara RSU inkubatora pirmajā demo dienā komandai devusi pārliecību tālākajiem soļiem. Ja nebūtu šāda veida ārēju apliecinājumu, ideja virzītos daudz lēnāk, pārliecināti ir Deivids (no kreisās), Roberts un Emīls.

Runājot par tālāko attīstību, Roberts iezīmē plānus tuvākajiem trim gadiem. Šogad paredzēta iekārtas testēšana, vizuālā papildināšana un ražošanas uzsākšana, bet nākamajā gadā – produkta tirdzniecība, integrējot saņemtās atsauksmes "Green Measure" turpmākajā pilnveidē. Šajā posmā paredzēts piesaistīt arī 20 tūkstošus eiro produkta attīstībai, bet trešajā gadā pie horizonta vīd iespējama sadarbība ar robotizētajiem zāles pļāvējiem.

Strādā gudri, ne smagi



Lai arī pēc svaigi plūktajiem lauriem trijotne patlaban paņēmusi mazu atelpas pauzi, lai, kā saka Deivids, "apsmadzeņotu virzienu, kurā iet". Tomēr tuvākā nākotne pārlieku rāma viņiem neizskatās. Robertam tuvākā gada laikā plānots absolvēt RSU, un tieši noslēdzošais gads būs vislielākais izaicinājums, jo programma "Starta uzņēmējdarbības vadība" nu integrēta jaunajā angļu valodā īstenotajā studiju programmā "International Business and Start-up Entrepreneurship". Tikmēr Deivids un Emīls intensīvāk pievērsušies savai profesionālajai dzīvei – Deivids kā BMX treneris, bet Emīls kā industriālais dizainers. Abi kopā pusslodzes režīmā attīsta arī savu ozolkoka trauku biznesu, no kura aizgūta arī ideja "Green Measure" korpusam.

Savā aizņemtajā dienaskārtībā zāliena mērītāja attīstīšanai lielākoties aizgājuši darbdienu vakari, naktis un brīvdienas ar visām no tā izrietošajām motivācijas "bedrēm", no kurām cits citu vilkuši ārā.

Atskatoties uz aizvadīto, puiši saka – viena no gūtajām atziņām ir nepulēt ideju klusībā bezgalīgi, tiecoties pēc perfekcijas, jo konstruktīva kritika, āķīgi jautājumi palīdz tās pilnveidei. "Vajag saņemt drosmi un maukt!" smejas Emīls. Tikmēr Roberts uzsver otru atziņu, pie kuras pieturējušies – pēc iespējas centušies izsvērt, kā lietas darīt viedāk, ātrāk un ērtāk. Tā teikt, strādāt gudrāk, ne smagāk, rezumē projekta lokomotīve.