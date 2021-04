Tieši pirms 60 gadiem Padomju Savienība piedzīvoja, iespējams, savu triumfālāko brīdi kosmosa sacensībās ar ASV, paziņojot – veiksmīgi noticis vēsturē pirmais cilvēka lidojums kosmosā. Jurijs Gagarins "Vostok-1" misijā veica vienu pilnu riņķi ap Zemi un veiksmīgi atgriezās atpakaļ. Taču pirms lidojuma Gagarins šo to paveica arī uz Zemes, un ar to šoreiz nedomājam ilgstošos treniņus un dažādus inženiertehniskus aspektus misijas gatavošanās posmā. Runa ir par dažām Gagarina darbībām, kas pēc veiksmīgā lidojuma uzreiz kļuva par kosmonautu, kas startē no Baikonuras kosmodroma, tradīcijām, kas jāievēro pirms katra lidojuma, lai tas būtu veiksmīgs. Jā, māņticība, taču, no otras puses, koka iestādīšana un pačurāšana pirms garāka brauciena nevienam nav kaitējusi, vai ne?



Laika posmā pēc NASA kosmoplānu jeb šatlu programmas pārtraukšanas 2011. gadā un līdz pirmajam "SpaceX Dragon" lidojumam ar cilvēkiem arī NASA un Eiropas Kosmosa aģentūras astronautiem vienīgā iespēja nokļūt Starptautiskajā Kosmosa stacijā (SKS) bija ar "Sojuz" no Baikonuras kosmodroma. Rietumnieku lidojumi ar "Sojuz" gan notika arī pirms šatlu ēras beigām. Un, jā, arī viņi ievēroja vismaz daļu no Gagarina laikā un vēlāk iedibinātajām krievu kosmonautu tradīcijām pirms starta. Par to atmiņās savos memuāros un intervijās medijiem dalījies ne viens vien labi pazīstams rietumvalstu astronauts – gan amerikānis Skots Kellijs, gan kanādietis Kriss Hadfīlds, gan brits Tims Pīks un virkne citu.

Turklāt daļu no šīm tradīcijām nu mēģinās iedibināt arī pirms startiem no ASV teritorijas. Tuvojoties pirmajam startam "SpaceX Dragon" kapsulā, astronauti Duglass Hērlijs un Roberts Benkens arī veica dažus rituālus. "Mēs jūtam zināmu atbildību turpināt dažas no šīm jaukajām tradīcijām, ko pirms lidojumiem ievēro gan "Sojuz" apkalpes, gan ievēroja šatlu apkalpes. Varbūt arī nāksim klajā ar dažām jaunām," izteicās Hērlijs. Viena no tām, ko jau kopš Gagarina laikiem ievēro arī visi no Baikonuras startējošie kosmonauti, ir koka iestādīšana.