80 sievietēm iespēja saņemt stipendiju IT mācībām

Lai dotu iespēju 80 sievietēm apgūt prasmes, kas nepieciešamas karjeras uzsākšanai informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē, septembrī atklāta īpaša stipendiju programma "She Goes Tech".

Pieteikties aicina nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar IT uzņēmumu "Accenture". IT mācību laikā 80 nodrošināto stipendiju ieguvējām būs iespēja "Riga Techgirls" vadībā apgūt tādas programmēšanas valodas kā "Java", "JavaScript" un "Scala". Mācības notiks divus mēnešus, trīs, četras reizes nedēļā, pārsvarā vakaros un brīvdienās, iekļaujot meistarklases ar nozares speciālistiem.

Eiropas Savienībā (ES) IT nozarē strādā 17 procenti sieviešu, liecina jaunākie Eiropas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) dati. Latvijā situācija ir nedaudz labāka – nozarē strādā aptuveni 25 procenti sieviešu. Tāpat Latvija ir spējusi palielināt kopējo informācijas un komunikācijas (IKT) tehnoloģiju speciālistu skaitu. Iepriekš publicētie DESI dati atklāja, ka Latvijā IKT speciālistu skaits veidoja 2,2 procentus no visiem strādājošajiem, kas bija ievērojami zem ES vidējā līmeņa, bet šā gada nule publicētais ziņojums apliecina valsts progresu – Latvijā IKT speciālistu skaits veido 3,4 procentus no visiem strādājošajiem (9. vieta 28 valstu vidū), kas ir virs ES vidējā līmeņa.

"Nozarē ir būtiska dažādība, lai tajā strādātu gan vīrieši, gan sievietes, tādējādi varam palielināt arī kopējo IKT speciālistu skaitu. Esmu novērojusi, ka tad, ja izstrādātāju komandā ir vīrieši un sievietes, ir iespējams radīt produktus un servisus, kas ir piemēroti visai sabiedrībai. Sievietēm IT nozarē ir līdzvērtīgas iespējas, jo var labi nopelnīt un ir pieejams elastīgs darbalaiks, lai profesionālos pienākumus savienotu ar personīgo dzīvi. Lai aizvien vairāk sieviešu apsvērtu un sāktu karjeru IT nozarē, kopā ar partneriem izveidojām apmācību programmu "She Goes Tech"," skaidro "Riga TechGirls" līdzradītāja un vairāku jaunuzņēmumu izveidotāja Anna Andersone.

"Ekonomika un grāmatvedība sabiedrībā tiek uzskatīta par meitenēm piemērotām profesijām, un studentu vidū meitenes ir vairākumā, taču IT nozarē meiteņu īpatsvars ir aptuveni 25 procenti. Savukārt realitātē prakse liecina, ka grāmatvežiem un programmētājiem ir nepieciešamas līdzīgas prasmes un zināšanas. Mūsu pieredze liecina, ka aizvien vairāk cilvēku vēlas mainīt savu karjeru un iemācīties IT prasmes, tāpēc pēc "Riga TechGirls" mācībām sievietes varēs pieteikties "Accenture" rīkotajās IT mācībās un praksē "bootcamp", lai vairāku nedēļu laikā apgūtu IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai," norāda 'Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Pieteikšanās programmai "She Goes Tech" ir sākusies un ilgs līdz 1. oktobrim. Lai pieteiktos mācībām, ir nepieciešama interese un vēlme sākt karjeru IT nozarē, analītiskā domāšana un angļu valodas zināšanas.

Plašāka informācija par mācībām un pieteikšanos pieejama mājaslapā shegoestech.lv