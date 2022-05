'Accenture' vasarā piedāvās bezmaksas IT apmācības 340 cilvēkiem

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture" vasarā plāno apmācīt apmēram 340 cilvēkus karjeras sākšanai IT nozarē. "Accenture bootcamp" mācības ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa personāla atlases programmas. Pēc to pabeigšanas dalībnieki iegūst sertifikātu, bet sekmīgākie arī apmaksātu praksi uzņēmumā.

Mācības piemērotas gan IT studentiem, gan cilvēkiem, kuriem bijusi darba pieredze kādā no STEM virzieniem, finanšu pakalpojumu jomā vai iegūta STEM izglītība, grāds ekonomikā. Mācības ir bezmaksas un ilgst vairākas nedēļas – to ilgums atkarīgs no izvēlētās apmācību jomas. Mācībās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos. Mācību laikā dalībnieki apgūst gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas un iemācās strādāt komandā. Visas mācības notiek angļu valodā, attālināti pieredzējušu lektoru un mentoru vadībā.

Šajā vasarā "Accenture" piedāvā iespēju pieteikties 20 mācību kursiem, kuros varēs apgūt gan tradicionāli augsti pieprasītas jomas, piemēram, "Java", "JavaScript", ".NET", automatizēto testēšanu, datu integrāciju, vizualizāciju, robotiku, gan arī jaunus kursus – SAP jomā varēs iegūt zināšanas par SAP arhitektūru, mākoņtehnoloģijām, bet citā kursā dalībnieki varēs apgūt datu zinātnieka profesijas pamatprasmes, lai varētu uzsākt karjeru nozarē.

"Bootcamp mācības ir labs pamats karjeras uzsākšanai, tomēr jārēķinās, ka panākumi jaunā jomā nav iespējami pāris mēnešu laikā – ir nepieciešama gan prakse, gan turpmāka mācīšanās, lai paplašinātu zināšanas.