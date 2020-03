Aizmirsti par baterijām: LU studenti pēta, kā darbināt elektroierīces ar ķermeņa siltumu

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) fizikas maģistra pirmā kursa studentu projekts "Infinite Battery" ieguvis pirmo vietu un 5000 eiro LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā "Demo dienā", tādējādi nodrošinot iekļūšanu nākamajā inkubatora posmā. Studenti attīsta risinājumu, kā ar cilvēka ķermeņa izstaroto siltumu iespējams darbināt zemas jaudas elektroierīces.

Zinātnes komercializācija un cilvēka ķermeņa siltuma elektroenerģija



Edijs Kauranens un Krišjānis Buks ir FMOF maģistra studiju programmas "Fizika" pirmā kursa studenti. Viņu projekta "Infinite Battery" biznesa ideja balstīta pētījumā par inovatīvu materiālu –termoelektrisko ģeneratoru, kurš var pārvērst siltumenerģiju par elektroenerģiju.

Jaunie zinātnieki vēlas radīt termoelektrisko ģeneratoru, kuru varētu valkāt cilvēks, ar sava ķermeņa izstaroto siltumu ražojot elektrību. Tādejādi varētu tikt nodrošināta zemas jaudas lietu interneta (Internet of Things) ierīču, piemēram, veselības stāvokļa novērošanas sensoru, pastāvīga darbība bez papildu enerģijas apgādes. Idejas pamatā ir LU Ķīmiskās fizikas institūtā (ĶFI) izstrādāta termoelektrisko materiālu iegūšanas tehnoloģija.

"Abi jau vairākus gadus strādājam ĶFI, kur mums ir paveicies ar pretimnākšanu idejas tālākai attīstīšanai. Idejas pamatā ir institūtā veikti pētījumi," stāsta idejas autori.

Atzinību guvušā projekta ideja radusies, tieši apgūstot fizikas maģistra studiju programmas plānā iekļautos studiju kursus. Šoreiz uz veiksmīgām un radošām idejām jaunos fiziķus uzvedinājis fizikas doktora, LU Fizikas institūta (FI) vadošā pētnieka, Toma Beinerta vadītais kurss "Inovācijas fizikā un tehnoloģijās", kurš radīts ar mērķi dot studentiem ieskatu inovāciju procesā, īpaši pievēršoties zinātnes metodiskai praktiskai pielietošanai un komercializācijai.

Foto: LU fotoarhīvs

Beinerts stāsta, ka studentiem uzdots katram formulēt ideju, kurai varētu būt praktiska pielietojuma potenciāls. Tālāk kursā izvērtētas labākās idejas, veidotas studentu komandas un veikts sistēmātisks darbs ideju tālākai formulēšanai un detalizācijai.

Krišjānis Buks piebilst: "Mūsu gadījumā ideja aizgāja tālāk par uzdevuma izpildi, rezultējoties ar komandas dalību LU studentu Biznesa inkubatora pirmsinkubācijas posmā, kā arī ar dalību vairākos LU Cietvielu fizikas institūta (CFI) rīkotajos zinātnes hakatonos."

Radošums zinātnē: no laboratorijas uz ikdienas pielietojumu

Ne mirkli nenožēlojām savu izvēli par kursu "Inovācijas fizikā un tehnoloģijās", stāsta "Demo dienas" laureāti, paskaidrojot, ka kursa ietvaros apguvuši dizaina domāšanas pieeju produkta izstrādes procesā, finanšu plānošanu un biznesa modeļa izstrādi, investīciju piesaisti un ar intelektuālo īpašumu saistītus jautājumus, kā arī prasmes prezentēt zinātnē balstītas idejas plašākai publikai.

Studenti uzsver, ka līdz šim nevienā no fizikas studiju programmām šāda veida prasmes nebija iespējams apgūt, piebilstot, ka potenciālajiem un jau esošajiem fizikas studentiem vēlētos nodot vienu no idejas attīstīšanas gaitā iegūtajām atziņām: "Fiziķa darbs nav saistīts tikai ar darbu laboratorijā vai rūpnīcā. Tas ietver arī inovatīvu ideju un risinājumu radīšanu, to prezentēšanu plašākai sabiedrībai, kā arī ideju pārnesi no laboratorijas uz reāliem ikdienas pielietojumiem. Tas viss kopā ir ļoti izaicinošs un radošs uzdevums."

Abi jaunie zinātnieki arī vienbalsīgi mudina perspektīvus studentus, pēc iespējas, jau studiju laikā iesaistīties pētniecībā, pievienojoties ĶFI komandai, kur šī gada aprīlī uzsāks darbu pie jauniem rūpnieciskajiem pētījumiem, vai kādai citai perspektīvai un pieredzējušai LU zinātnieku komandai.

Foto: LU fotoarhīvs

Kopā šajā "Demo dienā" piedalījās 25 komandas ar mērķi saglabāt savu vietu Biznesa inkubatorā. Par to, kuras 20 komandas turpinās dalību Biznesa inkubatorā un kuriem dalībniekiem piešķirt naudas balvas, lēma vērtēšanas komisija. Komisiju pārstāvēja LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs Kārlis Kivlenieks, projekta koordinatore Māra Birzniece, Baltijas Biroju servisa dibinātājs un vadītājs Jānis Brikmanis, "LMT Retail & Logistics" valdes priekšsēdētājs Rinalds Kalniņš, "LearnIT" līdzdibinātāja Linda Sinka un "Buildit Accelerator" pasākumu un partnerību menedžeris Jānis Altgauzens. Inkubatorā palikušās komandas turpinās saņemt atbalstu savas biznesa idejas attīstīšanai, piedaloties inkubatora rīkotajās aktivitātēs un tiekoties ar dažādu nozaru ekspertiem.

Balvu fondu 17 tūkstošu eiro apjomā nodrošināja ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem". Savukārt LU studentu Biznesa inkubators ir izveidots un darbojas, pateicoties mecenātu, Latvijas Universitātes un LU BVEF atbalstam. Mecenātu ziedojumus administrē LU fonds.