Amatieri fiksē iepriekš neklasificētu ziemeļblāzmas paveidu

Šāds ziemeļblāzmas tips zinātniskajā literatūrā iepriekš nebija klasificēts, tāpēc Palmrota lūgusi kāvu entuziastus turpmāk pastiprinātu uzmanību pievērst tieši šī tipa ziemeļblāzmas dokumentēšanai.

Kopiena profesori nepievīla – 2018. gadā aktīvisti tiešām tika pie vairākiem attēliem ar kāpu tipa ziemeļblāzmu, kas turklāt uzņemti dažādās vietās Somijā un Zviedrijā, ļaujot uz parādību vērties un to analizēt no dažādiem skatu punktiem. Fakts, ka attēli ar vienu un to pašu ziemeļblāzmu uzņemti no vairākām vietām, ļāva Palmrotai ar kolēģiem noteikt gan parādības augstumu (šajā gadījumā tie bija 100 kilometri), gan citus rādītājus, piemēram, attālumu starp ziemeļblāzmas raksta "viļņiem". Šie dati zinātniekiem sniedz plašāku ieskatu par dažādu atmosfēras slāņu savstarpēju mijiedarbību.

Detalizēti ar Palmortas un kolēģu veikto izpēti par šī tipa ziemeļblāzmu var lasīt publikācijā "AGU Advances".