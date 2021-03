Aptauja: Jauniešiem fizikas mācību procesā visvairāk pietrūkst praktisko nodarbību

Kopš 2012. gada AS "Latvenergo" izveidojis portālu Fizmix.lv, kurš ir noderīgs mācību rīks gan skolēniem, gan skolotājiem. Veiktais pētījums apliecina, ka gandrīz puse no aptaujātajiem (47%) pēdējā gada laikā izmantojusi šo vietni. Portālā pieejami skaidrojumi par dažādām fizikas tēmām, kā arī izzinoši testi un aizraujoši eksperimenti pamatskolēniem un vidusskolēniem. Statiska rāda, ka pieejamos mācību materiālus izmanto ne tikai jaunieši, kuriem ir sliktas sekmes fizikā, bet arī teicamnieki. Savukārt skolotāji portālu izmanto kā palīgu mācību vielas skaidrošanai, kā arī vietni, kurā smelties jaunas idejas mācību materiālu izveidei.

Ņemot vērā tik ļoti trūkstošos klātienes mācību elementus, arī šogad 26. gadu pēc kārtas tiek rīkots AS "Latvenergo" erudīcijas konkurss "FIZMIX Eksperiments", kas ir vēl viens no mācību līdzekļiem fizikas priekšmeta apguves veicināšanai. Skolēniem komandās attālinātā veidā risināšanai pieejami teorētiski un praktiski uzdevumi, tai skaitā eksperimenti. Visi konkursa posmi šogad norisināsies neklātienē, taču skolēniem tāpat kā līdz šim būs nepieciešams sadarboties komandā un risināt dažādu grūtības pakāpju uzdevumus.

"Ārkārtējā situācijā skolotāji visā pasaulē pēkšņi attapās situācijā, ka mācību stundas jāpasniedz datora kameras priekšā. Pedagogiem nācies pilnībā pārstrukturizēt savu darbu un īsā laika periodā apgūt jaunas prasmes, arī emocionāli tas ir radījis papildu spriedzi. Tieši tāpēc šogad konkursā "FIZMIX Eksperiments" vēlamies īpaši novērtēt pedagogu nenogurstošo entuziasmu. Konkursa finālā apbalvosim skolotājus, kuri ne tikai spējuši motivēt skolēnus pieteikties konkursā, bet arī turpinājuši iedvesmot citus amata biedrus, daloties ar mācību materiālu idejām," skaidro portāla Fizmix.lv projekta vadītājs Raitis Streičs.

*AS "Latvenergo" projekta "FIZMIX" veiktajā pētījumā piedalījās vairāk kā tūkstotis 8.–12. klašu skolēnu no visas Latvijas. Pētījumu AS "Latvenergo" uzdevumā veica pētījumu aģentūra RAIT.