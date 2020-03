Apturēs savulaik unikālo ārpuszemes saprāta meklēšanas superprojektu

Pēc vairāk nekā divām desmitgadēm tiek apturēts viens no savā laikā neparastākajiem projektiem ārpuszemes dzīvības formu meklējumos – "SETI@home" jeb plašs entuziastu datortīkls, kas tapis Kalifornijas Universitātes Bērklijā paspārnē.

Nemitīgi pasaulē vairāki jaudīgi radioteleskopi pavērsuši savas metāla "ausis" pret debesīm, konstanti klausoties Visuma trokšņos un skaņās. Tostarp tiek meklēti signāli, kuri potenciāli varētu būt inteliģentu būtņu darbības rezultāts. Šādiem projektiem parasti izmanto jumta terminu SETI jeb "Search for Extra-Terrestrial Intelligence" – ārpuszemes saprātīgo būtņu meklējumi. Lai izsijātu graudus no pelavām un atrastu potenciāli interesantus signālus, nepieciešams analizēt milzīgu apjomu radioteleskopu ievākto datu, kas nozīmē – nepieciešama iespaidīga skaitļošanas jauda. Kā pie tās tikt?

Deviņdesmito gadu vidū datorzinātniekam Deividam Gedaijam radās tam laikam bezprecedenta ideja – iesaistīt kosmosa izpētes entuziastus visā pasaulē, ar interneta un speciālas programmatūras palīdzību izveidojot virtuālu superdatoru no daudziem atsevišķiem datoriem. Tehnoloģijām veltītā vietne "Wired" raksta, ka 1995. gadā tā šķitusi neprātīga ideja, taču Gedaijs no tās negrasījās atteikties un pēc četriem gadiem kopā ar kolēģiem nāca klajā ar programmatūru, kas ieceri padarīja par realitāti. Projektam dots nosaukums "SETI@home" jeb, burtiski tulkojot, "SETI tavās mājās".

Oficiāli "SETI@home" starts tika dots Bērklijā 1999. gada 17. maijā un sākotnēji uzrunāja pašus aizrautīgākos no "citplanētiešu medniekiem", taču jau pavisam drīz projekts ieguva pavisam cita vēriena vilkmi. "Wired" jau 2000. gadā, vien mēnešus pēc projekta starta, vēstīja, ka savus mājas datorus tīklam pieslēguši aptuveni 2,6 miljoni cilvēku, lai dotu savu mini ieguldījumu lielā datu apjoma apstrādē. Tolaik kopumā viss tīkls ļāva veikt 25 triljonus operāciju sekundē, kas "SETI@home" padarīja par divreiz jaudīgāku skaitļotāju nekā tolaik labākais superdators.

Kā tas strādāja? No lietotāju – brīvprātīgo puses pavisam vienkārši. Projekta mājaslapā bija jālejupielādē un jāpalaiž programmatūra. Kad lietotāja dators bija dīkstāvē, programmatūra tika aktivizēta un lietotāja datora skaitļošanas jauda tika likta lietā, lai analizētu Puertoriko esošā Aresibo radioteleskopa (attēlā) ievāktos datus.

"Mēs neparedzējām, cik strauji šis projekts izaugs. Tas notika milzu ātrumā, domāju, tāpēc, ka cilvēki aizvien ir sev jautājuši – vai mēs esam vieni? Nav pārāk bieži tie gadījumi, kad sabiedrībai dod iespēju aktīvi iesaistīties šāda vēriena zinātniskā projektā," komentē Dens Vertimers, viens no "SETI@home" radītājiem.

Šo vairāk nekā 20 gadu laikā "SETI@home" tīklā analizēti miljardiem signālu un atlasīti tie, kas uzrādījuši dažādas anomālijas. Tālāk atlasītie piemēri nosūtīti zinātniekiem Bērklijā, kur tie apstrādāti tālāk, izfiltrējot satelītu, TV antenu un citu tehnoloģiju radītos trokšņus un tālāk attiecīgi noteiktu, vai konkrētie signāli ir tālākas izpētes vērti.

Nu nolemts, ka šim mega eksperimentam vismaz pagaidām jādodas atpūtā – "SETI@home" tiks apturēts līdz marta beigām.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4