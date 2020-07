Ar 'Google' atbalstu vismaz 500 sievietēm Latvijā nodrošinās bezmaksas digitālās apmācības

IT gigants "Google" ceturtdien, 9.jūlijā, rīkotā tiešsaistes preses konferencē apstiprināja, ka ar 440 tūkstošu ASV dolāru jeb 388 tūkstošu eiro grantu atbalstīs "Riga TechGirls" Latvijā un "Women Go Tech" Lietuvā, lai sekmētu sieviešu iesaistīšanu informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē, "Campus" informēja "Riga TechGirls".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tehnoloģiju nozare Latvijā turpina augt, iemantojot aizvien nozīmīgāku lomu valsts ekonomikā. Šāda izaugsme arī pieprasa vairāk IT nozares talantu, un pagaidām tendence rāda, ka sievietes šajā jomā iesaistās mazāk. Dati arī liecina, ka vairāk ar ekonomikas svārstībām, ko izraisījusi Covid-19 krīze, saskaras tieši sievietes. Tāpēc "Google.org" nolēma atbalstīt "Riga TechGirls" Latvijā un "Women go Tech" programmu Lietuvā ar filantropiska granta piešķiršanu, kā arī ar "Google" darbinieku brīvprātīgu atbalstu, lai dotu iespēju vēl vairāk sievietēm uzlabot savas IT prasmes, iegūt izglītību un nepieciešamās zināšanas, lai atrastu un izveidotu karjeru tehnoloģiju nozarē.

Tām sievietēm, kuras interesējas par tehnoloģijām, šī programma kalpos kā iespēja piedalīties specializētā kvalifikācijas celšanas apmaiņas programmā, parādot veidus un sniedzot iespējas, lai jau divu gadu laikā varētu uzsākt darba gaitas.

"Sieviešu iesaiste tehnoloģiju jomā nav svarīga tikai tāpēc, ka vajadzīgs dzimumu līdzsvars. IT joma ir viena no visstraujāk augošajām un vislabāk atalgotajām jomām Latvijā, tāpēc sieviešu iesaiste tehnoloģijās ir svarīga visai sabiedrībai.