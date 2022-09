Ar slēpņošanas spēli aicina izglītoties par klimata pārmaiņu ietekmi Latvijā

No septembra Latvijas Dabas fonds piedāvā slēpņošanas jeb "Geocaching" sēriju "ClimateQuest" dažādās Latvijas vietās, lai skaidrotu klimata pārmaiņas un to radītās sekas. Seši slēpņi, kuri ir izvietoti Rīgā, Liepājā, Limbažos un citās pilsētās Latvijā, ļauj iepazīt dabas un kultūrvēsturiskas vērtības un izprast, kā tās ietekmēs un jau šobrīd ietekmē klimata pārmaiņas. Slēpņošanas sērija "ClimateQuest" ir izveidota Latvijas Dabas fonda projekta "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" ietvaros.

Slēpņi izvietoti klimata pārmaiņu ietekmētās dabas un kultūrvēsturiskas vietās – Ziemeļu fortos Liepājā, Jūrkalnes stāvkrasta teritorijā, Aiviekstes hidroelektrostacijas (HES) apkārtnē, pie Noriņas upes Salacgrīvas novadā, bijušajā pieturas punktā "Pociems" Limbažos un pie iepirkšanās centra "Akropole Alfa" Rīgā. Latvijas Dabas fonda slēpņošanas sērija "ClimateQuest" neliks dārgumu meklētājiem vilties – tajā iekļautie slēpņi ne tikai atklās stāstu par Latvijas dabas daudzveidību, bet arī izglītos par klimata pārmaiņām.

Viens no Latvijas Dabas fonda izvietotajiem slēpņiem atrodas Jūrkalnē – gleznainākajā jūras piekrastē Latvijā. Jūrkalne lepojas ar skaistu smilšu pludmali un augstāko stāvkrastu Latvijā, taču teritorijā ir labi novērojama klimata pārmaiņu veicinātā krasta erozija. Atrodot šo slēpni, ir iespējams noskaidrot, kas ietekmē stāvkrasta sarukšanu.

Slēpnis, kas atrodas Aiviekstes HES apkārtnē, vēsta par HES ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi. Savukārt slēpnis bijušajā Pociema stacijā izglītos par transporta nozares saistību ar klimata pārmaiņām.

Lai uzsāktu slēpņošanu, ir nepieciešams viedtālrunis ar GPS funkciju vai arī GPS iekārta, kā arī jāizveido profils vietnē www.geocaching.com un viedtālrunī jālejuplādē "Geocaching" lietotne. Lietotne un Latvijas Dabas fonda izvietoto slēpņu meklēšana ir bez maksas un iespējama jebkurā dalībniekam ērtā laikā. Plašāka informācija par katru no Latvijas Dabas fonda izvietotajiem slēpņiem un to kodi ir pieejama, klikšķinot šeit.

Slēpņošana jeb "Geocaching" ir starptautisks aktīvās atpūtas veids, kurā, izmantojot GPS tehnoloģijas, dalībnieki sev ērtā laikā meklē brīvā dabā paslēptus slēpņus jeb konteinerus. Slēpņošanas prakse ļauj apzināt un iepazīt dabas un kultūrvēstures raritātes. Tāpat slēpņu veidotāji nereti tos papildina ar unikālu informāciju par konkrēto vietu, piešķirot slēpņošanai arī izglītojošu vērtību.

Projekts "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" ir iniciatīva, kuru ir veidojuši 10 partneri astoņās Eiropas valstīs ar mērķi padziļināt sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un to, kā ar individuālām rīcībām iespējams sekmēt ilgtspējīgu un klimatam labvēlīgu attīstību, kā arī aicināt jauniešus iesaistīties "klimata spēlē" – kļūt par klimata aktīvistiem.