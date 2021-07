Arī šovasar piedāvā bez maksas apgūt programmatūras testēšanas pamatus

Līdzīgi kā aizvadītos gadus, arī šovasar Latvijas IT uzņēmums "TestDevLab" interesentiem piedāvās iespēju par brīvu apgūt programmatūras testēšanas pamatus. Šī akcija sākta 2019. gadā, un kopš tā laika Daugavpilī, Liepājā, Rīgā, Valmierā un Ventspilī apmācības absolvējuši vairāk nekā 100 dalībnieki. Puse no kursu absolventiem šobrīd izveidojusi veiksmīgas karjeras IT jomā, portālu "Delfi" informē "TestDevLab" pārstāvis Kristaps Skutelis.

Uzņēmumam pieaugot un saredzot pieprasījumu pēc kvalitatīvām IT apmācībām, "TestDevLab" kopā ar augstākās izglītības profesionāļiem 2021. gada sākumā izveidoja IT apmācību organizāciju "TDL School", kas šobrīd aicina pieteikties jau uz otrajām šīs vasaras "TestDevLab Summer School" apmācībām. Pirmajās "TestDevLab Summer School" apmācībās jaunas zināšanas iegūst 19 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Ziemeļmaķedonijas un Rumānijas.

Divas nedēļas garās intensīvās apmācībās pieredzējuši jomas profesionāļi palīdzēs apgūt programmatūras testēšanas pamatus, kā arī piedāvās iespēju iegūt praktiskas iemaņas tīmekļa risinājumu automatizētā testēšanā. Tās ir aktuālas zināšanas, ko var pielietot teju ikviena populāra tehnoloģiju programmprodukta kvalitātes nodrošināšanas procesā.

Šoreiz apmācības notiks tiešsaistē, studentiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie mācību materiāli un programmatūra. Apmācības notiks angļu valodā un norisināsies no 19. jūlija līdz 30. jūlijam. Apmācībām aicināti pieteikties cilvēki, kam ir vismaz minimāla izpratne par programmēšanas pamatprincipiem un liela vēlme apgūt jaunas zināšanas.

Ja tevi interesē vasarā ne tikai baudīt atvaļinājumu, bet arī apgūt jaunas un noderīgas zināšanas, pieteikties apmācībām līdz 16. jūlijam vari, klikšķinot uz saites šeit. Ņem vērā, ka apmācības norisināsies darba laikā no pulksten 9 līdz 17.

Apmācības noslēgsies ar eksāmenu, kurā tiks pārbaudītas apgūtās teorētiskās un arī praktiskās zināšanas. Kursa absolventi saņems sertifikātu un labākajiem būs iespēja iegūt apmaksātas prakses vietu uzņēmumā "TestDevLab", lai turpinātu pilnveidot savas IT zināšanas reālos starptautiskos projektos.

""TDL School" tika izveidota ar mērķi piedāvāt cilvēkiem kvalitatīvas IT apmācības un man ir liels prieks, ka īsā laika posmā esam paspējuši uzsākt sadarbību ar Latvijas lielākajām augstākās izglītības iestādēm, kā arī noorganizējuši vairākas publiski pieejamas IT apmācības. "TestDevLab Summer School" ir Latvijā veiksmīgas programmatūras testēšanas apmācības ar vairāku gadu ilgu vēsturi un 100+ absolventiem, kas jau šobrīd dod jūtamu ieguldījumu Latvijas IT jomā. Mēs arī turpmāk strādāsim pie IT apmācību piedāvājuma un kvalitātes pilnveidošanas, lai arvien lielākam cilvēku skaitam būtu iespēja pievienoties IT jomai," sacīja "TDL School" vadītāja Raita Rollande.