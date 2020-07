Asimptomātiski varētu būt pat 40 procenti Covid-19 slimnieku

ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) aplēses par to, cik liela daļa no ar SARS-CoV-2 inficētajiem varētu būt asimptomātiski, paaugstinājis no 35% līdz 40%, vēsta izdevums "Business Insider". Tas nozīmē, ka četri no katriem desmit inficētajiem par to nemaz nenojauš, ja vien nav veikts tests, un tādējādi var apdraudēt līdzcilvēkus un veicināt vīrusa izplatību.

Līdzīga aina ieskicēta arī jūnija beigās izdevumā "Nature" publicētajā gadījuma analīzē par Itālijas pilsētiņu Vo. Pirmais ar Covid-19 saistītais nāves gadījums Vo tika fiksēts 21. februārī, un pilsētiņā, kurā dzīvo ap 3200 cilvēku, uzreiz noteikta 14 dienu karantīna un veikti testi lielākajai daļai iedzīvotāju (86% iedzīvotāju karantīnas sākumā un 72% pēc divām nedēļām).

Testi uzrādīja, ka karantīnas sākumā 2,6% no populācijas jeb 73 cilvēki bija inficējušies, bet pēc pāris nedēļām šis rādītājs bija jau tikai 1,2% jeb 29 cilvēki. Abos gadījumos 40% no pārbaudītajiem, kas beigās izrādījās inficējušies, nekādu simptomu nebija, proti, tie bija asimptomātiski.

Vienlaikus CDC gan aplēses par to, kāda ir varbūtība, ka asimptomātisks Covid-19 slimnieks "aplipinās" citus, samazināta no 100% uz 75%, taču tas aizvien ir augsts rādītājs.

Īpašas bažas tas vieš pēc 9. jūlijā Pasaules veselības organizācijas (PVO) paziņojuma, ka jauno koronavīrusu, iespējams, var izplatīt arī lielākā attālumā par diviem metriem, kas ir ieteiktais attālums starp cilvēkiem, lai distancēšanās būtu jēgpilna un mazinātu iespēju izplatīt vīrusu.

Iepriekš PVO turējās pie versijas, ka vīruss pārsvarā izplatās ar pilieniem, kas, kaut ir ļoti nelieli, tomēr ir gan lielāki, gan smagāki par aerosolu, tādējādi, izdalīti no cilvēka elpceļiem elpošanas, runāšanas, klepošanas laikā, ātri nokrīt zemē un pārāk tālu vidē "neaizceļo". Aerosols gaisā paliek ilgāku laiku.

Pēc tam, kad vairāki simti zinātnieku atklātā vēstulē mudināja PVO pārskatīt šo nostāju, organizācija nostāju mainīja un paziņoja, ka arī vīrusa izplatība ar aerosola palīdzību uzskatāma par riska faktoru.

"Ir saņemti ziņojumi par Covid-19 uzliesmojumiem slēgtās telpās – restorānos, naktsklubos, lūgšanu vietās vai darba vietās, kur cilvēki mēdz runāt, dziedāt. Šajos gadījumos iekštelpās, kur pulcējas daudz cilvēku un nav pietiekami laba ventilācija, potenciāli inficētiem cilvēkiem pavadot ilgu laiku, vīrusa transmisija ar aerosola palīdzību nevar tikt izslēgta," ceturtdien publicētajās vadlīnijās raksta PVO.

Tiesa, uzreiz gan jāuzsver, ka vēl nepieciešami detalizēti pētījumi par vīrusa transmisijas ceļu, lai labāk izprastu, vai tas tiešām var tikt izplatīts arī ar aerosolu, kā arī cik tālu tas šādā veidā var "aizceļot" un cik ilgi palikt gaisā dažādās vidēs – ārā, labāk vai sliktāk ventilētās iekštelpās utt.

Jāatgādina, ka tieši ASV, līdz ar Brazīliju un Indiju, aizvien piedzīvo strauju Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu. Tā, piemēram, 12. jūlijā 24 stundu laikā ASV fiksēti vairāk nekā 66 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu. Brazīlijā šis rādītājs ir 45 tūkstoši, bet Indijā – aptuveni 28,5 tūkstoši. Kopumā pasaulē reģistrēto inficēto skaits strauji pietuvojies 13 miljoniem cilvēku, bet upuru skaits ir sasniedzis teju 570 tūkstošus.