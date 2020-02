Astronomi piedāvā alternatīvu versiju par Zemes 'dzimšanas' laiku

Kopenhāgenas Universitātes Zvaigžņu un planētu veidošanās centra pētnieki februārī nākuši klajā ar jaunu versiju par Zemes veidošanās laiku, kas būtiski atšķiras no līdzšinējiem uzskatiem. Proti, līdz šim uzskatīts, ka mūsu planēta veidojusies dažu desmitu miljonu gadu laikā, taču Kopenhāgenas Universitātes astronomi uzskata, ka agrīnā Zeme izveidojusies krietni īsākā laika posmā – aptuveni piecos miljonos gadu. Zinātnieki pie šāda secinājuma nonākuši, analizējot Zemes mantijā un meteorītos atrodamos dzelzs izotopus.

Izrādās, planētu veidošanās process visās sīkākajās niansēs aizvien nav pilnībā un galīgi "atkosts", un mehānismi, kā tas notiek, var būt atšķirīgi, pat līdzīgu tipu un tuvumā esošu planētu gadījumos, piemēram, ja runā par Zemi un Marsu.

Vienkāršoti skaidrojot, planētu veidošanās ir cieši saistīta ar pašu zvaigžņu dzimšanu. Materiāls no gāzu un putekļu diska, kuru veidošanās procesā "neaprija" zvaigzne, ir materiāls, no kā vēlāk veidojas planētas – to dēvē par protoplanetāro disku. Tieši tāpēc arī lielākā daļa Saules sistēmas planētu izvietojušās aptuveni vienā plaknē.

2019. gadā izdevumā "Nature Physics" publiskotā pētījumā skaidrots, kā sīkās putekļu un iežu daļiņas pievelkas, veidojot jau lielākas. Tiek uzskatīts, ka daļiņas mikrogravitācijas apstākļos spontāni veido samērā spēcīgus elektriskos lādiņus un "salīp" kopā, veidojot jau lielākas daļiņas. Objektiem augot izmērā, pieaug arī gravitācijas spēks un sāk aktīvi piedalīties arvien lielāku objektu piesaistīšanā. Galu galā tiekam pie prāva izmēra planētas.

Tiek uzskatīts, ka Zemes gadījumā šis process prasījis vairākus desmitus miljonus gadu, taču Zemes mantijā esošo dzelzs izotopu analīze liecina par ko citu. Gan Zeme, gan Mēness, gan Marss un meteorīti satur vairākus dzelzs izotopus, piemēram, Fe-56 un vieglāko Fe-54. Tomēr Zemes mantijā ir krietni mazāk Fe-54, ja proporcionāli salīdzina ar daudzumu uz Mēness, Marsa un meteorītiem. Toties šajā ziņā Zemei ir kāds cits līdzinieks – retas kategorijas meteorīti, dēvēti par CI (reizēm arī C1) hondrītiem. Kas interesanti – šo meteorītu sastāvs ir līdzīgs visas Saules sistēmas vidējam sastāvam, raksta "Science Alert". Proti, šāda meteorīta sastāvs sniedz labu ieskatu par to, kāds bija protoplanetārā putekļu diska sastāvs.

Foto: Zinātnieki pēta meteorītus. Foto: Christine Floss, NASA

Ja Zeme būtu veidojusies, objektiem vienkārši satriecoties kopā, dzelzs sastāvs Zemes mantijā būtu līdzīgs tam, kāds atrodams dažādos meteorītos, proti, arī Fe-54 izotopa daudzums būtu lielāks, skaidro pētījuma autori.