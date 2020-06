ASV krājumā 66 miljoni Trampa slavēto tablešu pret Covid-19 nu bez pielietojuma

Zinātne savu ir teikusi, un nu Amerikas Savienotajām Valstīm nu jādomā, ko darīt ar steigā uzkrāto hidroksihlorohīna rezervi – apmēram 66 miljoniem tablešu. Pretmalārijas medikamentu, kuru kā iespējamo līdzekli pret Covid-19 slavēja un divas nedēļas esot lietojis arī pats prezidents Donalds Tramps, ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) bija apstiprinājusi lietošanai tikai pret malāriju, dažām autoimūnajām saslimšanām, bet Covid-19 gadījumā – tikai klīniskajos pētījumos vai ārkārtas lietošanai slimnīcā. Nu FDA atsaukusi šī medikamenta izmantošanu pret Covid-19, ja neskaita klīniskos pētījumus.

FDA paziņojumā presei 15. jūnijā skaidro, ka "riski neatsver iespējamos ieguvumus". Jāatgādina, ka randomizētos, kontrolētos klīniskajos pētījumos arī nekādi ieguvumi netika atklāti. Pētījumā, kur mēģināts noskaidrot, vai hidroksihlorohīnam varētu būt kāds pozitīvs efekts, to lietojot preventīvi pret Covid–19, secināts, ka medikamenta iedarbība šajā gadījumā nav labāka par placebo.

Šis medikaments, "visticamāk, nav ar pretvīrusu iedarbību," preses paziņojumā citēta FDA vadošā pētniece Denīze Hintona.

Vairākos citos pētījumos izgaismojās arī ar šī pretmalārijas līdzekļa lietošanu saistītie riski – hidroksihlorohīns lielās devās daļai pacientu var radīt sirdsdarbības problēmas. Pasaules Veselības organizācija (PVO) bija iekļāvusi šo desmitgadēm lietoto pretmalārijas līdzekli kā vienu no tiem, kura iedarbību izmeklēs starptautiskā klīniskā pētījumā. Neliela mēroga pētījumos bija novērota zināma iedarbība pret SARS-Cov-2 patogēnu "in vitro" jeb "mēģenē", taču vēlāk klīniskajos pētījumos noskaidrots, ka gadījumos ar reālu Covid-19 infekciju šim medikamentam nav nedz preventīva, nedz būtiski ārstējoša efekta.

Martā prāvu viļņošanos gan medijos, gan vairāku valstu varas gaiteņos izraisīja visai neliels franču Didjē Raula pētījums, kas faktiski bija vairāk novērojums, nevis kontrolēts eksperiments, turklāt ar nelielu iesaistīto skaitu. Taču ar to bija gana, lai ziņa par hidroksihlorohīnu aplidotu visu pasauli, tostarp izpelnītos stingru atbalstu no ASV prezidenta, kas to slavēja teju kā glābiņu no Covid-19.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

ASV hidroksihlorohīns tika visai plaši lietots, kaut nebija zinātniska konsensa par tā iedarbību. Tika veidoti hidroksihlorohīna krājumi, tostarp trīs miljonus devu ASV uzdāvināja Vācijas farmācijas milzis "Bayer". Izdevums "The Times" vēstīja, ka neviena tablete no šiem trim miljoniem tā arī netika izdalīta.