Atrasta visu augu 'senča' fosilija – miljardu gadu senas aļģes paliekas

Aptuveni rīsa grauda izmēra fosilija ir vecākā jebkad uzietā zaļā auga palieka. Iežos no Ķīnas ziemeļu apgabala atrastā aļģes fosilija ir aptuveni miljardu gadu veca un atklāj zinātniekiem stāstu par pirmatnējo dzīvību uz Zemes laikā, kad šādas aļģes vēl bija viens no dominējošajiem dzīvajiem organismiem, raksta "The Guardian".

Augs ar latīnisko nosaukumu 'Proterocladus antiquus' ir pavisam neliels – apmēram rīsa grauda izmērā – ar vairākiem smalkiem atzarojumiem, un mitinājās seklā ūdenī, piestiprinājies gultnei ar saknēm līdzīgiem izaugumiem.

Rīsa grauda izmēra augs var šķist visai necils, tomēr tajā laikā tas bija viens no lielākajiem dzīvajiem organismiem uz Zemes un dalīja jūru plašumus ar mikrobiem un baktērijām. Šis senais augs nodrošināja vienu no svarīgākajiem procesiem dabā – fotosintēzi, proti, tostarp arī ražoja skābekli, kas ir neatņemama sastāvdaļa dzīvībai uz Zemes. Tāpat šīs aļģes, visticamāk, bija citu tolaik niecīga izmēra dzīvo organismu barība un arī patvērums.