Attālinātas mācības: par ko jādomā nākotnē

Pandēmija radīja līdz šim nebijušu situāciju, kad izglītībā vairs nerunā par to, vai izglītības tehnoloģijas izmantot un no kura vecuma izmantot, bet gan to, kuras tehnoloģijas izvēlēties, kuras no tām varētu labāk palīdzēt mācīties un kuri tehnoloģiskie risinājumi labāk palīdzēs organizēt mācību procesus dažādām izglītojamo mērķgrupām.

Dažādu līmeņu risinājumi

Šobrīd fokuss ir mainījies uz to, kā šādā attālinātā mācību procesā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas ir atbilstoša visām mērķa grupām, paredzot, ka attālinātā mācīšanās režīmā mācīšanās mērķus sasniedz arī jaunākā vecuma skolēnu grupas, kuru pašvadītas mācīšanās prasmes vēl nav attīstītas augstā līmenī. Risinājumi var dalīties vairākos līmeņos.

Pirmkārt, visos izglītības posmos būtisks ir tehnoloģiju un digitālo mācību līdzekļu nodrošinājums, tātad organizatoriskie un finansiālie atbalsta mehānismi, lai nodrošinātu, ka attālināts mācību process var notikt. Otrkārt, skolēnu un skolotāju digitālā kompetence, lai tehnoloģiju iespējas izmantotu zināšanu pieauguma stiprināšanai, piekļuves zināšanām nodrošināšanai un zināšanu novērtēšanai. Treškārt, jaunākos vecuma posmos vērā jāņem skolēnu lasītprasmes un lasītā teksta izpratnes līmenis, jo tiek ieteikts, ka pamatskolas skolēni pie ekrāna drīkst pavadīt maksimums divas stundas, bet pārējā laikā viņiem pašiem ir daudz jālasa un jāapgūst. Ceturtkārt, digitālie mācību līdzekļi un to atbilstība skolēnu kognitīvajām spējām, vai to izmantošana sekmē skolēnu aktīvu mācīšanos.

Šī brīža risinājumi ir uzskatāmi par krīzes risinājumiem, bet, pamazām piemērojoties dzīvei jaunajā režīmā, varētu tikt apzinātas labās prakses. Prognozējami, ka attālināta mācīšanās var palīdzēt padarīt izglītību pieejamāku un iekļaujošāku.

Jauni riski

Neskatoties uz prognozējamiem ieguvumiem, ir arī riski, kas jāņem vērā, lai attālināts mācību process neradītu jaunus riskus, kas var būt gan arvien pieaugošāka digitālā plaisa, tā var būt arvien lielāka sociālā nevienlīdzība starp dažādu ienākumu līmeņu cilvēku grupām, un tas var radīt situāciju, ka pie zināšanām tiek tikai priviliģētās cilvēku grupas.

Jāvelta uzmanība tādiem faktoriem kā lasītprasmes attīstība, ko vieglāk var apgūt klātienes mācību procesā, bet grūtāk apgūt attālināti. Turpinoties attālinātam mācību procesam, lasītprasmes līmenis būs atkarīgs no skolēnu ģimenes spējām nodrošināt, ka lasītprasme tiek apgūta augstā līmenī, bet citiem tas var būt kā faktors, kas veicina tālāku sociālo atstumtību. Ir jāvelta pastiprināta uzmanība sociālai mijiedarbībai, attiecību veidošanas prasmēm, kas veidojas savstarpējā komunikācijā, bet ir problemātiskāk apgūstamas virtuālā vidē.

Nenoliedzams fakts ir, ka cilvēkiem ir nepieciešami sociālie kontakti, iespējas satikties, veidot draudzīgas attiecības un distancēšanās ietekmē psihoemocionālo stāvokli, var radīt depresiju vai citas psihiskās veselības problēmas.