Atvadas no ņiprā 'Spitzer': 20 grandiozi ar kosmisko teleskopu uzņemti attēli

30. janvārī savu nepilnus 17 gadus ilgo darba mūžu noslēdza viena no NASA "superzvaigznēm" – fiziķa un astronoma Laimana Spicera vārdā nosauktais kosmiskais teleskops, kurš kopš 2003. gada nemitīgi vēroja Visumu infrasarkanajā spektrā, atklājot astronomiem to Visuma daļu, kuru redzamajā gaismā no Zemes nespējam saskatīt.

Spicera teleskops izrādījās īsts cīnītājs un savu uzdevumu izpildīja ar krietnu uzviju – tā sākotnēji plānotais darbības ilgums bija 2,5 gadi, bet tas cītīgi turpināja vākt un uz Zemi sūtīt datus vēl teju 15 gadus, līdz NASA 30. janvārī kosmisko aparātu "iemidzināja".

"Es droši varu teikt, ka it neviens negaidīja, ka observatorija būs funkcionāla un turpinās vākt datus arī 2019. gadā," aparāta izturību ierakstā savā blogā uzteic Spicera teleskopa projekta menedžere Lisa Stori–Lombardi.

Vai "Spitzer" bija defektīvs un vairs nepildīja funkciju? Izrādās, stāsts ir pavisam prozaisks – NASA izbeidzās Spicera teleskopa programmai paredzētais finansējums. 2018. gadā kosmiskā teleskopa darbības nodrošināšanai NASA tērēja aptuveni 12 miljonus dolāru. Jūtot, ka projektam atvēlētais finansējums strauji kūst, NASA jau gadu pirms tam, 2017. gadā, sāka uzrunāt privātās kompānijas, kuras varētu būt ieinteresētas pārņemt teleskopu, taču nesekmīgi.

"Vien divas institūcijas atsaucās, taču tām nebija pietiekamu resursu, lai spētu pārņemt Spicera teleskopu savā pārraudzībā," NASA komentēja tehnoloģijām veltītajai vietnei "The Verge".

Jebkurā gadījumā Spicera teleskops astronomiem piegādāja lērumu datu, un visai droši var teikt, ka to turpmāka analīze novedīs pie jauniem atklājumiem.

Tikmēr "Campus" piedāvā iepazīties ar dažiem būtiskākajiem faktiem par šo kosmisko aparātu, kā arī aplūkot galeriju ar 20 krāšņiem attēliem, kuru tapšana nebūtu iespējama bez Spicera teleskopa.