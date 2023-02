Aukstā kara laika lūžņi joprojām apdraud Zemes orbītu

Janvāra sākumā Zemes orbītā gabalos sašķīda Krievijas satelīts "Kosmos 2499". Rezultāts – mākonis ar bīstamām atlūzām, kas apdraud citus satelītus un kosmiskos lidaparātus. Un tas nav ne pirmais, ne pēdējais šāds gadījums. Ap Zemi aizvien riņķo lērums "rēgu" arī no Aukstā kara laikiem – nevadāmi, reizēm vairākas tonnas smagi, bīstami. Jaunas sadursmes var notikt un notiks, un katrs šāds gadījums tuvina mūs hipotētiskajam Keslera sindroma scenārijam, kas Zemes orbītas lietošanu padarīs ja ne gluži neiespējamu, tad ļoti, ļoti sarežģītu.

Vismaz 85 jaunas atlūzas



"Kosmos 2499" nav Aukstā kara ēras satelīts. To Krievija kosmosā nogādāja 2014. gada maijā. Tolaik Krievijas atbalstītie spēki jau okupēja reģionus Ukrainas austrumos, un noticis Krievijas mēģinājums bruņoto spēku uzraudzītā, starptautiski neatzītā referendumā leģitimizēt Krimas aneksiju. Ko "Kosmos 2499" darīja Zemes orbītā? ASV puse sākumā pat to neuztvēra kā atsevišķu satelītu. Ārpuszemes objektu izsekošanas sistēmas objektu fiksēja, bet vispirms domāts, ka tā ir kāda raķetes sastāvdaļa – "auksts", nevadāms lūznis. Taču drīz vien "atlūza" sākusi veikt mērķtiecīgus manevrus. Oktobrī ASV puse jau to klasificēja kā satelītu "Kosmos 2499". Šeit un turpmāk – objektu nosaukumi rakstīti, kā tos klasificēja ASV puse.

Ko tas darīja? Sekojot turpmākajām satelīta gaitām, amerikāņi secināja, ka tas ar manevriem pietuvojies pat nepilna metra attālumā raķetes "Briz-M" augšējai pakāpei (tai pašai, kas satelītu nogādāja orbītā). Pēc tam satelīts palidojis nost, bet tad atkal pietuvojies – šoreiz jau pusmetra attālumā. Tādējādi izskanēja versijas, ka "Kosmos 2499" un pusgadu iepriekš palaistais līdzinieks "Kosmos 2491" ir satelīti, kas izmēģina citu orbītā esošu objektu pārtveršanas tehnoloģijas un metodes. Iespējams, lai varētu pielidot klāt pie citas valsts mākslīgā pavadoņa un to sabojāt vai izsist no orbītas. Krievijas puse toreiz apgalvoja, ka satelītu uzdevumi ir pavisam citi un to izmantošanas nolūki – miermīlīgi. Tas savu uzdevumu esot izpildījis, lai kāds tas arī bija.

2017. gadā "Kosmos 2499" veicis pēdējos manevrus un kļuvis par vienu no daudzajiem "mirušajiem" satelītiem. Līdz šā gada 3. janvārī sašķīdis gabalos. ASV ziņo, ka rezultātā orbītā ap Zemi apmēram 1170 kilometru augstumā nu riņķo 85 jaunas atlūzas, kas ir gana lielas, lai būtu izsekojamas no Zemes. Un droši vien daudz vairāk mazu atlūzu.

Neizdevīga vieta, kur piegružot