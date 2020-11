Aviācija nav tikai vīrieši–piloti un sievietes–stjuartes

No domas pie darbiem – sāku meklēt apmācību iespējas, ceļus, kā es varētu piepildīt savu sapni. Diemžēl tas izrādījās ievērojami garāks nekā es sākumā to biju iedomājusies. Uz brīdi pat nācās atteikties no tā pavisam. Atgriezusies no mācībām Lielbritānijā, es uzsāku studijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Aviācijas institūtā, izvēlējos avionikas inženiera specialitāti, kā arī paralēli vakara nodaļā studēju Starptautiskā biznesa vadību gadījumam, ja sievietei aviācijā nekas nesanāks.

Foto: Privātais arhīvs



Studiju pirmā semestra beigās VAS "Latvijas Gaisa satiksme" (LGS), kas ir vienīgais aeronavigācijas servisa sniedzējs Latvijā, izsludināja konkursu jauno dispečeru uzņemšanai. Mans sapnis atgriezās… vēl dedzīgāks. Aukstā, skaidrā ziemas rītā tā vietā, lai dotos uz ierastajām RTU lekcijām, devos uz lidostu iesniegt dokumentus LGS konkursam. Vēlāk sekoja atlase – pirmā kārta, otrā, līdz beidzot pēc pēdējās intervijas piektdienas vakarā es sēdēju mājās un ļoti gaidīju zvanu. Zvanu, kurš pavērtu durvis piepildīt manu sapni – kļūt par aviodispečeri.

Līdz tam brīdim biju dzirdējusi daudzu cilvēku viedokļus, arī vidusskolas klases audzinātāja bija pārliecināta, ka LGS man nekad netikt. Es mēģināju, bet tajā piektdienas vakarā likās, ka sapnis ir izsapņots. Neilgi pirms tam dzimšanas dienā dāvanā biju saņēmusi skaistu trauku servīzi, kas tobrīd atradās turpat uz galda. Tajā piektdienā es vēl nezināju, ka jau dzimšanas brīdī man bija ielikta ziņa, ka man ir jābūt aviācijā! Tikai vēlāk es uzzināju, ka mana dzimšanas diena ir Starptautiskās civilās aviācijas dienā. To es uzzināju LGS apmācību laikā, jo tās piektdienas vēlā pēcpusdienā es klausulē saņēmu priecīgo ziņu: "Jūs esat uzņemta jauno dispečeru grupā!"