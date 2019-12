Aviācijas trešā ēra sākusies: gaisā paceļas komerciālā lidmašīna ar elektrodzinēju

Pirmajā, kaut ļoti īsajā, izmēģinājuma lidojumā veiksmīgi devās komerciālā lidmašīna, kuru pilnībā darbina elektrodzinējs. Klimata pārmaiņu kontekstā kā viens no lielajiem grēkāžiem nereti tiek minēta aviācijas nozare, kas CO 2 emisiju ziņā šobrīd ir dabai ļoti nedraudzīga, bet bez kuras mūsu civilizācija īsti iztikt nespēj. Kamēr autotransportā virzība uz no emisijām brīvu risinājumu – elektroautomobiļiem – jau uzņēmusi apgriezienus, aviācijā pagaidām šī iecere ir vēl šūpulī. Kanādas lidsabiedrībai "Harbour Air" šajā ziņā ir lieli plāni.

Pirmais izmēģinājuma lidojums veikts ar nelielu un īsiem pārlidojumiem paredzētu un īpaši modificētu lidaparātu "DHC-2 de Havilland Beaver". Lidaparāta šasija ir jau ar krietnu gadu bagāžu – šī modeļa lidmašīnas sāka ražot pagājušā gadsimta 40. gadu beigās –, taču aprīkota nevis ar iekšdedzes dzinēju, bet gan ar kompānijas "magniX" ražoto elektrodzinēju "magni500", kuram ir 560 kilovatu jauda (analogs aptuveni 760 zirgspēkiem).

Kompānija "magniX" dzinēju izstrādāja ciešā sadarbībā ar "Harbour Air", kas ik gadu vietējos reisos starp Vankūveru un Vistleras slēpošanas kūrortu, kā arī citiem vietējiem galamērķiem pārvadā pusmiljonu pasažieru.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Izmēģinājuma lidojums ilga vien 15 minūtes, bet vēsturiskajā brīdī pie vadības svirām pilota kabīnē sēdās pats "Harbour Air" dibinātājs Gregs Makdugals. "Tas bija gluži kā lidot ar parastu "Beaver", taču šis "Beaver" bija saēdies "elektriskus steroīdus". Jaudas bija pārpārēm," pieredzi komentēja Makdugals.

"Šis vēsturiskais lidojums iezīmē trešās – elektriskās – ēras sākumu aviācijā," kopīgā paziņojumā presei norādīja "Harbour Air" un "magniX".