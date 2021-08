Bērnībā es, salasījies piedzīvojumu grāmatas, bieži fantazēju, kur tuvākajā apkaimē varētu būt paslēpta kāda lāde vai vismaz neliels pods ar zelta monētām. Jā, droši tagad var atzīties, ka vasaras brīvlaikā šur tur kaimiņu mazdārziņos daži nelegāli un nesekmīgi izrakumi arī tika veikti. Un aizvien, kad ieminas par dārgmetāliem, cilvēkiem visbiežāk pirmais prātā nāk zelts. Varbūt kādam sudrabs vai platīns. Kaut dzeltenais metāls nenoliedzami joprojām ir turības un stabilas vērtības neapstrīdams simbols, atskatoties uz savām bērnības fantāzijām ar šīs dienas zināšanām, es daudz labprātāk cerētu uziet lādi ar pallādija stieņiem vai īrīdija ripiņām. Rakstā īsi par vairākiem metāliem, kas savā ziņā ir vērtīgāki par zeltu. Ja ne vienmēr cenas, tad dažos gadījumos pielietojuma ziņā gan.

Zagļu iekārotie rodijs un pallādijs

Pirms pāris gadiem BBC vēstīja, ka pamatīgi pieaudzis automašīnu izplūdes gāzu katalizatoru jeb katalītisko konvertoru zādzību skaits. Londonā vien šādu gadījumu skaits pieaudzis no 173 zādzībām 2017. gadā līdz 1674 gadu vēlāk un 2894 gadījumiem 2019. gadā. Rūdīti zagļi automašīnu no katalizatora var "atbrīvot" burtiski pāris minūšu laikā gaišā dienas laikā. Kā apliecina arī šogad publicēti raksti, problēma ir aktuāla aizvien – gan Lielbritānijā, gan ASV, gan citviet pasaulē, kur zagļi apzinājušies, ka šī ir, iespējams, viena no vērtīgākajām automašīnu detaļām, kuru var ātri un ērti nozagt.

Kas gan izplūdes gāzu sistēmā varētu būt tik iekārojams? Atbilde ir – dārgmetāli. Nevis šādi tādi, bet tādi, kas maksā vairāk par zeltu – rodijs un pallādijs. Rodijs ir superdārgs metāls un maksā 17,5 tūkstošus ASV dolāru jeb aptuveni 14,7 tūkstošus eiro par Trojas unci (aptuveni 31,1 grami). Rodija vērtība pēdējo gadu laikā burtiski uzšāvās debesīs. Vēl 2017. gada sākumā cena bija ap 900 dolāriem par Trojas unci, bet šogad aprīlī uz mirkli sasniedza pat 29,5 tūkstošus dolāru jeb gandrīz 25 tūkstošus eiro – ap 800 eiro par gramu rodija. Pallādijs ir daudz lētāks par rodiju, taču aizvien dārgāks par zeltu. Ja šobrīd zelta cena svārstās ap pusotru tūkstoti eiro par Trojas unci, tad līdzvērtīgs daudzums pallādija maksā ap 2,2 tūkstošiem eiro.