Beitsa redzes vingrinājumi – brīnumlīdzeklis vai mīts? Skaidro LU speciālisti

Jā, pie ērtībām pierod. Ir taču ērti redzēt visu skaidri. Bet aizmirstam, ka bez korekcijas mūsu redzes funkcijas strādā nepareizi. Ar optisko korekciju, funkcijas strādā pareizi – ir atslābinātas, kad tām nav jāstrādā, un nepārslogo sevi, kad tām ir jāstrādā. Tas arī rada šo šķietamo redzes kvalitātes izmaiņu. Līdz ar to optiskās korekcijas lietošanu nedrīkst uztvert tikai kā rīku, lai iegūtu skaidru attēlu. Tas ir rīks gan tam, lai labāk redzētu, gan lai visas redzes funkcijas var vislabāk darboties: akomodācija (spēja pielāgoties un skaidri redzēt dažādos attālumos), konverģence (spēja abas acis pagriezt un noturēt uz vienu objektu), krāsu redze un kontrastredze (spēja izšķirt krāsas un detaļas attēlos) u.c. Optiskā korekcija mūsdienās ir iespēja izbaudīt visu vizuālās informācijas gammu, ko spēj sniegt redzes sistēma.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Vēl viens mīts – ja pieradīs, būs visu laiku jāliek tikai stiprākas un stiprākas brilles. Vēl 20. gadsimta sākumā redzes korekcijas stiprumu novērtēja, ļaujot klientiem pašiem izvēlēties tās brilles, ar kurām viņi redzēja vislabāk. Vēlāk jau mēģināja tomēr skatīties korekciju, vienkārši piedāvājot dažādus pozitīva un negatīva stipruma "stikliņus" un atrodot to "stikliņu" vai stikliņu komplektu, ar kuru redzēja vislabāk. 21. gadsimtā redzes korekcijas tehnoloģijas un redzes sistēmas darbības izpratne (balstoties uz pētījumu rezultātiem) ir spērušas milzīgu soli uz priekšu. Ir izstrādāta skaidra metodoloģija, kas nodrošina, ka tiek pareizi piemeklēta nepieciešamā optiskā korekcija un, vajadzības gadījumā prognozēts, kad optiskā korekcija varētu mainīties un kāds tam būtu iemesls. Nekas nestāv uz vietas, viss attīstās arī redzes aprūpes jomā.

Diemžēl, neskatoties uz redzes aprūpes nozares attīstību, vēl joprojām daudzi vēlas pielietot tās pašas atziņas un metodes, kas tika izmantotas 20. gadsimta sākumā. Vislabākais piemērs ir ticība, ka redzes vingrinājumi spēj visu – pat izārstēt dažādas slimības un, galvenais, atbrīvot no briļļu lietošanas.

20. gadsimta sākumā šādas idejas sāka popularizēt ASV oftalmologs Viljams H. Beitss. Atzinumi tika galvenokārt balstīti uz personīgo pieredzi (viņš atbrīvojās no briļļu korekcijas) un patstāvīgā mēģinājuma skaidrot redzes sistēmas darbību. Beitss aprakstīja un saviem pacientiem nozīmēja vingrinājumus apgalvojot, ka tie var izārstēt tuvredzību, tālredzību, astigmatismu (optiskās korekcijas atšķirību pretējos lēcas diametros), presbiopiju (tā saukto vecuma tālredzību) un šķielēšanu. Šo vingrinājumu popularizēšanai labvēlīgu vidi radīja Beitsa sekotāji: Margareta Korbeta, Oldess Hakslijs, Mirzakarims Norbekovs u.c.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Mūsdienu atklājumi skaidri apraksta dažādus redzes funkciju darbības mehānismus un pierāda, ka Beitsa izpratne par redzes sistēmas darbību bijusi maldīga. Arī Beitsa vingrinājumu efektivitāte refrakcijas kļūdu uzlabošanai nav klīniski pierādīta. Taču Beitsa vingrinājumi un to atvasinājumi vienalga tiek plaši pielietoti un popularizēti kā brīnumlīdzeklis dažādu redzes problēmu risināšanai. Kāds tam ir skaidrojums? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāpaskatās uz dažiem Beitsa pieņēmumiem un to, ko par šo jautājumu mēs zinām šodien, raugoties uz dažādiem pētījumiem un mūsdienu zināšanām par redzes sistēmas darbību.

Pirmā Beitsa teorija – acs ir dinamiska un pakļauta refrakcijas izmaiņām dienas laikā



Vai dienas laikā notiek refrakcijas izmaiņas? Ir jāatzīst, ka nevar nepiekrist vienam no Beitsa apgalvojumiem. Mūsdienu redzes slodze tuvumā rada lielu stresu uz redzes sistēmu un provocē refrakcijas nobīdi uz vairāk tuvredzīgas refrakcijas pusi pārmērīgas akomodācijas pārslodzes dēļ un, jo īpaši, ja netiek lietotas atbilstoša stipruma brilles. Taču šīs izmaiņas netiek pieskaitītas pie kādas konkrētas refrakcijas kļūdas kā tuvredzības, tālredzības vai astigmātisma. Bet tie ir pārejoši redzes traucējumi. Mūsdienu pētījumi parādījuši, ka šīs izmaiņas ir pārejošas un viegli novēršamas ar pareizu darba režīmu un ergonomiku, piemēram, regulāri ievērojot pārtraukumus darba laikā. Turklāt pārtraukums nenozīmē no datora ekrāna pārslēgties uz telefona ekrānu, bet gan novērst savu skatienu no jebkura ekrāna, paskatīties pāri istabai, pa logu, vai labākajā gadījumā piecelties un izstaigāties.

Otrā Beitsa teorija – acs optiskā stipruma izmaiņa (tai skaitā arī akomodācija) notiek, mainot acs ābola kopējo formu, ja uz to spiež acs ārējie kustību muskuļi





Tas nozīmētu, lai varētu skaidri saskatīt tekstu vai attēlu kādā sociālajā tīklā, acs ābolam būtu ļoti jāpagarinās. Mūsdienās ir pierādīts, ka viena milimetra acs ābola garuma izmaiņa rada 3 dioptriju lielu acs ābola refrakcijas izmaiņu. Ja sekotu Beitsa teorijai, tas ļautu mums lasīt 33 centimetru attālumā. Ja mēs vēlētos lasīt tuvāk, ko reizēm arī darām, piemēram, 17 centimetru attālumā, acs ābolam būtu jāpagarinās nu jau par 2 milimetriem, lai nodrošinātu sešu dioptriju lielu acs refrakcijas pieaugumu.

Šāda acs ābola deformācija dienas laikā varētu būt ļoti bīstama citām acs struktūrām, jo īpaši tīklenei, kurai arī būtu jāiestiepjas, kas palielinātu tīklenes plīsuma risku. Diemžēl tā laika metodes, kuras Beitss lietoja, lai pierādītu savu teoriju, neļāva novērtēt acs ābola formas vai garuma izmaiņas (tajā laikā nebija pieejamas, piemēram, optiskās ultrasonogrāfijas metodes).

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Beitss izmantoja tā saukto retinoskopijas metodi, kas parāda refrakcijas izmaiņas acs lēcas izmaiņu ietekmē, nevis acs ābola garuma izmaiņu ietekmē. Līdz ar to viņa apgalvojums, norakstot refrakcijas izmaiņas uz acs ābola garuma izmaiņām, ir nekorektas. Pētījumi pierādīja, ka pareiza ir Helmholca teorija (kuru Beitss ļoti kritiski noraidīja), proti, acs akomodācijas izmaiņas nodrošina acs ciliārais muskulis un acs lēca, nevis acs ābola garuma izmaiņas.

Trešā Beitsa teorija – redzes asums mainās no augsta līdz zemam un otrādi atkarībā no cilvēka fiziskā un emocionālā stāvokļa



Beitss novēroja, ka redze nepaliek pastāvīgi vienā stāvoklī, bet mainās visu laiku. Viņš nonāca pie secinājuma, ka lielākā daļa redzes defektu rodas nepareizas redzes orgāna izmantošanas dēļ. Slikti ieradumi, kas saistīti ar acu lietošanu, vienmēr ir cieši saistīti ar to slodzi un stresu. Stress vienādi ietekmē visu ķermeni. Beitss atklāja, ka, izmantojot labas redzes metodes, tostarp īpaši relaksācijas paņēmienus, mūsu acu un visa ķermeņa stress tiek samazināts. Tāda bija acu un prāta relaksācijas metožu pieņemšanas ietekme, kā rezultātā tieši uzlabojās redze un samazinājās refrakcijas kļūda.