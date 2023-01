Britu ēģiptoloģe un antropoloģe Ella al Šamahi: Gribu parādīt, kā tiek atrasts Imhoteps!

Ja slavenā kapeņu izlaupītāja Lara Krofta būtu dzīvojusi vienā laikā ar vēl slavenāko arheologu un piedzīvojumu meklētāju Indianu Džonsu un viņi izveidotu ģimeni, un tajā piedzimtu meita, viņa izskatītos pēc Ellas al Šamahi. Tā ir pirmā doma, kas man iešaujas prātā, ieraugot uz skatuves šo jemeniešu izcelsmes britu arheoloģi, antropoloģi, rakstnieci un pētnieci. Jā, uz skatuves, jo viņa vēl arī ir “stand-up” komiķe, kas joko par savu darbu un zinātni. Tā vien šķiet, ka viņas diennaktī ir krietni vairāk par 24 stundām un gadā vairāk par 365 dienām.

Intervija ar Ellu vairākkārt tiek atlikta, līdz kādā rītā pašā gada nogalē es “Zoom” ekrānā beidzot ieraugu smaidošu seju ar zibošām acīm. Neilgi pirms mūsu sarunas viņa atgriezusies no ekspedīcijas Kambodžā un, skaļi smejoties, stāsta, kā mājās pārbiedējusi savu māsu – pastāstot, ka viņai tur iekodis krokodils! “Viņa padomāja, ka man puse rokas nokosta, bet tas bija vien sīks kodums,” viņa saka, rādot pirkstu ar uzlīmētu patiešām nelielu plāksterīti.

Šķiet, ja zinātniecei nāktos glābties no lauvu vai atdzimušu ļaunu mūmiju uzbrukuma, viņa arī to pēc tam pārvērstu smieklīgā stāstā, pat ja būtu izglābusies pat mata tiesu. Nopietna Ella kļūst tad, kad stāsta par to, kā karš posta viņas dzimto Jemenu. Lai arī viņas ģimene šo valsti pameta, vēl pirms Ella bija dzimusi, ar to zinātniece jūt ļoti ciešu saikni. Skaidrs, ka, piedzimstot tur, viņas dzīve nebūt nebūtu tāda kā tagad, esot britu pavalstniecei, bet par Jemenu Ella runā ar sirsnību, un ir nepārprotami skaidrs, ka viņa šai zemei vēl mieru – arī tāpēc, lai atgrieztos un veiktu pētījumus.

Ellas al Šamahi specializācija ir paleolīta laikmets, bet savās TV programmās viņa stāsta par dažādiem laikmetiem un atradumiem.