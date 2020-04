Caureja, ožas pazušana un citi mazāk tipiski Covid-19 simptomi

Galvenie jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības Covid-19 simptomi ir šī trijotne – drudzis (paaugstināta temperatūra), klepus (pārsvarā sauss) un apgrūtināta elpošana. Tomēr atsevišķos gadījumos ziņots arī par vairākiem citiem simptomiem, kas ir mazāk izplatīti, bet no kuriem daļa var būt indikators tam, ka jāapsver pašizolācija un testa veikšana.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā teikts: "Saskaņā ar pašreizējām zināšanām Covid-19 slimības klīniskās pazīmes un simptomi ietver drudzi, klepu un apgrūtinātu elpošanu ar pneimonijas radioloģiskajām atradnēm. Pacientiem var būt viegla, vidēji smaga vai smaga slimība, tostarp smaga pneimonija, akūts respiratorā distresa sindroms, sepse un septisks šoks.

Šai slimībai nav īpašas ārstēšanas, tāpēc klīniskā pieeja ir simptomātiska, pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli. Turklāt ļoti efektīva var būt uzturošā aprūpe (piemēram, uzturošā terapija un uzraudzība – skābekļa terapija, šķidruma vadīšana, pretvīrusu līdzekļi) inficētām personām."

Reālā situācija ir, ka par jauno koronavīrusu, kas izraisījis Covid-19 pandēmiju, aizvien zinām visai maz, tostarp arī par dažādo Covid-19 simptomu klāstu. Galvenie simptomi ir zināmi, bet tie var nebūt vienīgie. Apkopojot informāciju no dažādiem pētījumiem, ziņojumiem un publikācijām, uzskaitām dažus simptomus, par kuriem tik bieži Covid-19 kontekstā nedzirdam.

Caureja



Recenzētajā ārstniecības tematikai veltītajā izdevumā "The American Journal of Gastroenterology" publiskots pētījums, kas liecina – daļai pacientu tieši gremošanas sistēmas problēmas, visai bieži tieši caureja var būt viens no pirmajiem simptomiem, kas liecina par iespējamu infekciju.

Pētījumā aplūkoti dati par 206 pacientu izlasi, kas hospitalizēti slimnīcā Uhaņā un kvalificējās iekļaušanai izlasē, ja tiem saslimšana noritēja samērā viegli, proti, bez pamatīgi apgrūtinātas elpošanas un ar normālu skābekļa līmeni asinīs.

Kopumā 48 no šīs izlases (23%) slimnīcā nonāca ar gremošanas sistēmas traucējumiem kā tobrīd vienīgajiem simptomiem, 89 jeb 43% tikai ar elpošanas sistēmas traucējumiem, bet atlikusī daļa jeb 69 pacienti gan ar gremošanas, gan elpošanas sistēmas traucējumiem.

Kopumā no 117 pacientiem, kam hospitalizācijas brīdī novēroti gremošanas sistēmas traucējumi, 67 jeb vairāk nekā pusei bija caureja. No šiem 67 pacientiem 13 jeb aptuveni piektā daļa ziņoja, ka caureja bija pats pirmais simptoms, kas liecinājis par veselības problēmām. Pacientiem caureja kā viens no simptomiem vidēji ilga piecas dienas (diapazons visai plašs – no vienas līdz pat 14 dienām). Aptuveni trešā daļa no šiem pacientiem, kam viena no Covid-19 izpausmēm bija gremošanas sistēmas traucējumi, necieta no paaugstinātas ķermeņa temperatūras.