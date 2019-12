Četri jaunie Latvijas zinātnieki saņem prāvas stipendijas

Noskaidroti četri Latvijas Universitātes (LU) doktoranti, kuri ar LU fonda gādību savas disertācijas izstrādes laikā saņems nozīmīgu atbalstu pētnieciskajam darbam, tādējādi tiekot pie iespējas to īstenot vēl augstākā kvalitātē. Jaunie zinātnieki savā darbā pievēršas kā fundamentālās zinātnes, tā rūpniecības un sabiedrības veselības jomā aktuālu jautājumu izpētīšanai.

Stipendijas apmērs ir 1000 eiro mēnesī, un to piešķir jauno LU pētnieku atbalstam eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Šogad pie prāvās stipendijas tiek četri perspektīvi jaunie pētnieki no četrām dažādām LU fakultātēm – Viktorija Vitkovska (attēlā no kreisās), Reinis Baranovskis, Laura Pučeta un Nineļa Miriama Vainšeļbauma.

Izvērtēšanas komisijā bija gan mecenāta, gan LU fonda, gan LU pārstāvis, kas nolēma atbalstīt četru kandidātu piemērotību stipendijas saņemšanai.