Cimperlīgās viedtālruņu baterijas: zinātne vai muļķības?

"Neatstāj telefonu piespraustu pa nakti!" "Ik pa laikam izlādē bateriju līdz 0% un neizmanto telefonu, kamēr tas lādējas!" Tīmeklī pārpārēm dažādu padomu, kuri it kā ļauj būtiski paildzināt telefona baterijas "mūžu". Cik tad patiesībā viedierīcēs izmantotās baterijas ir "cimperlīgas" un kuri no apgalvojumiem par to mūža paildzināšanu ir zinātne, bet kuri absolūtas muļķības? "Campus" šajā jautājumā skaidrību viest palīdzēja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas pētnieks, fizikas zinātņu doktors Gints Kučinskis.

Ikdienā Gints Kučinskis strādā Cietvielu fizikas insitūtā, kur ERAF atbalstītā projektā pēta un attīsta modernus materiālus nātrija jonu baterijām ar mērķi uzlabot šādu bateriju elektrodu materiālu veiktspēju. Vairāk par projektu vari uzzināt, klikšķinot šeit. Tā kā padomi par bateriju "veselības" saglabāšanu ir daudzi, izvēlējāmies pāris populārākos. Tas paredz arī nelielu atkāpi no iepriekšējo sērijā "Zinātne vai muļķības" tapušo rakstu formāta, proti, nevis vienu gala verdiktu, bet gan vairākus atsevišķus, jo tik tiešām – dažos no šiem apgalvojumiem ir pa kādam patiesības graudam, savukārt daži ir pilnīgas muļķības. Tālāk skaidro eksperts.

Foto: LU fotoarhīvs

"Jebkuras baterijas darbības pamatā ir ķīmiska reakcija. Malka augstā temperatūrā reaģē ar skābekli un sadeg. Pat vislabāk koptā auto virsbūve mitruma ietekmē sāk rūsēt. Tās ir ķīmiskas reakcijas. Dažas no šādām reakcijām zinātnieki ir iemācījušies "pieradināt", no tām tiešā veidā iegūstot elektrisko strāvu.

Litija jonu baterijās izmanto litija savienojumus. Litija klātbūtne lielā mērā nosaka to, ka šī reakcija ir strauja un agresīva. Tieši augstā reakcijas intensitāte ļauj litija baterijās uzglabāt tik daudz enerģijas, ka šai bateriju tehnoloģijai enerģijas blīvuma ziņā nav konkurentu. Turklāt par reakcijas straujuma radītajām briesmām ikdienā varam neuztraukties – pēdējo 50 gadu laikā zinātnieki izstrādājuši litija materiālus, kas šo bateriju padara pietiekami drošu. Tas nozīmē, ka katrs kabatā var nēsāt telefonu un nebaidīties, ka tajā esošā baterija kuru katru brīdi aizdegsies vai eksplodēs. Tā vietā lielākās raizes cilvēkiem sagādā baterijas ilgmūžība."