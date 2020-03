Covid-19 sazvērestību teorijās: 5G blakusefekts, 'Katjas afēra' un Geitsa pirksts

Dažādas krīzes situācijas ir vislabākā augsne dezinformācijas sēšanai, un Covid-19 pandēmija nav izņēmums. Biedējoši, emocionāli vēstījumi, kaut balstīti uz pieļāvumiem, ne faktiem, nereti uzrunā daudz labāk nekā precīza, bet "sausa" informācija. Šādi vēstījumi izplatās kā uguns kūlas laukā – viens ieraksts vai video "YouTube" var aizdedzināt hektāriem plašu teritoriju. Apdzēst to ir grūti, bet dezinformēta sabiedrība krīzes situācijā pieņems sliktus lēmumus, un sekas pēc tam jutīs daudzi. "Delfi" sāk apkopot populārākās sazvērestības teorijas saistībā ar Covid-19 pandēmiju, lai brīdinātu – neuzķeries, tās ir muļķības.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Atgādinām, ka par viltus ziņu izplatīšanu var nākties stāties likuma priekšā. Kā ceturtdien, 26. martā, portālu "Delfi" informēja Valsts policija (VP), tā regulāri saņem elektroniskās ziņas no iedzīvotājiem, iesniegumus un veic monitoringu informācijas telpā saistībā ar Covid-19. Policija šobrīd pārbauda un izvērtē saņemto informāciju. VP nav uzskaites, cik tieši iesniegumu un ziņojumu ir saņemts saistībā ar viltus ziņām par Covid-19. Tiek saņemti gan oficiāli iesniegumi, gan ziņojumi aplikācijā "Mana drošība" un citviet.

Covid-19 – 5G sekas

Daļa sabiedrības allaž baidījusies no jaunievedumiem. Pamatota piesardzība ir saprotama reakcija, īpaši tad, ja runa ir par kaut ko jaunu un nezināmu, taču nereti bažas kļūst par ilgstošu krusta karu pret kādu tehnoloģiju, kuras drošumu esošo zināšanu gaismā vairs nav pamata apšaubīt. Ja agrāk baidījās no lifta, metro (jo pazemē taču dzīvo dēmoni un pats nelabais), tad šobrīd tā tas ir arī ar 5G internetu.

Tā kā sazvērestības teoriju piekritēji 5G vaino tādu smagu slimību kā vēzis izraisīšanā, bet ne tikai, nav nekāds pārsteigums, ka 5G nu ir pie vainas arī jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 pandēmijā.

Patiesība ir tāda, ka šobrīd nav zinātnisku pierādījumu par 5G kaitīgo ietekmi uz veselību kopumā, nemaz nerunājot par vīrusa izraisītu infekciju. Ja "5G izraisa vēzi" uzskatos vēl šķietami var saskatīt vismaz kaut kādu mēģinājumu "aiz ausīm pievilkt" loģiku – šī konkrētā frekvenču diapazona starojums it kā bojā šūnas, kas rezultātā noved pie audzējiem –, tad tas, kā elektromagnētiskais starojums varētu radīt vīrusa izraisītu infekciju, ir ārpus jebkāda zinātnes tvēruma. Tas būtu līdzīgi kā apgalvot, ka televizora pults, kurā ir infrasarkanā diode, izraisa saaukstēšanos.

Jauno fiziķu skolas pasniedzēja un fizikas maģistre Elza Liniņa "Campus" rakstu sērijā "Zinātne vai muļķības" skaidro: "Nejonizējošs starojums tiešā veidā nevar bojāt DNS struktūru." 5G ir nejonizējošs starojums, un pamatotāk būtu baidīties no redzamās gaismas, kas, tāpat kā radioviļņi, ir elektromagnētiskais starojums. Vairāk par viltus "bubuli" 5G vari lasīt, klikšķinot šeit.

Foto: Shutterstock

Otrs (un prāvākais) flangs šajā sazvērestībā uzskata, ka Covid-19 vispār nav vīrusa izraisīta infekcija, bet pavisam tiešas starojuma sekas, taču tādā gadījumā ir jāuzdod jautājums – kāpēc šī slimība, ja jau nav vīrusa izraisīta, tik pēkšņi uzliesmoja tieši šobrīd pandēmiskos apmēros? Un kāds ir tās pārneses mehānisms? Vai 5G apstarotais savu apstarojumu var "pielipināt" citiem?

Vēlreiz – šobrīd recenzētos pētījumos ar labu metodoloģiju nav atklāts, ka 5G tehnoloģija varētu nest postu mūsu veselībai. Jā, ir iespējama neliela audu sasilšana, bet pie jaudām, kas ir daudzkārt lielākas par mobilajos sakaros izmantotajām. Sazvērestības teoriju piekritēji parasti runā tikai par frekvenci, bet nepiemin starojuma jaudu.

"Audu sasilšana tiešām ir iespējama, bet tikai pie jaudām, kas daudzkārt lielākas par mobilajos tālruņos izmantotajām. Jo lielāka elektromagnētiskā starojuma frekvence, jo plānākā ādas slānī tā absorbējas, tas nozīmē, ka, palielinot izmantoto frekvenci, lielāko daļu enerģijas saņem cilvēka ādas virskārta, ko veido nedzīvās šūnas," skaidro Liniņa. Turklāt šis efekts nav kumulatīvs, proti, "neuzkrājas".

Tomēr, kā bieži novērots sazvērestības teoriju piekritēju rindās, nekāds pierādījumu daudzums nebūs pietiekams, lai mainītu viņu domas. To dēvē par "moving goalpost" loģikas kļūdu – noliedzēji allaž paaugstina kritērijus, vienmēr ārpus esošo pierādījumu loka. Vienkāršoti skaidrojot, ja 100 kvalitatīvos, recenzētos akadēmiskajos žurnālos publicētos pētījumos būs secināts, ka 5G nav kaitīgs veselībai, sazvērnieks pieprasīs 150 pētījumus, jo 100 ir par maz. Kad būs 150, viņš pieprasīs vēl dažus, jo šie neesot pārliecinoši. Tādējādi viņa uzskatus pretargumenti faktiski nespēj ietekmēt.

Bila Geitsa velnišķīgā vakcīnu impērija

"Ļaunums nav abstrakts. Ļaunumam ir seja. Šis ir Bils. Velnišķīgi bagāts. Gudrs. Psihs. Kā īstens globālists viņš neko neslēpj. Visi viņa nodomi lielākoties pieejami publiski," augsni turpmākajam sazvērestības teoriju kokteilim sagatavo "Facebook" lapas "Vakcīnrealitāte Latvijā" autori. Bila Geitsa "bandinieku" sarakstā tiek iekļauti gan medicīnas studenti, gan arī Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dakteri. Globāla sazvērestība ar atzaru arī mūsu valstī.

Foto: Ekrānuzņēmums

"Vakcīna "pret" dzemdes kakla vēzi – neauglības provocēšanai. Vakcīnas ar abortēto pretējā dzimuma embriju šūnām – homoseksuālisma veicināšanai. Vakcīnas – cilvēku dabiskās veselības un imunitātes graušanai. Lai jau no pirmajām dzīves dienām ikviens būtu farmācijas klients. Jo tikai tad Bila un viņa kolēģu skaitītāji griežas," turpināts ierakstā.

Jā, izlasījāt pareizi. Potes homoseksuālisma veicināšanai. Tāpat Bila Geitsa globālais veselības graušanas plāns, lapas autoru ieskatā, ir ĢMO jeb ģenētiski modificēti organismi. Jāatgādina, ka arī šobrīd lietošanai uzturā apstiprinātie ĢMO cilvēka veselībai nav kaitīgi. Te, piemēram, metaanalīze, kas aptver 6006 recenzētu pētījumu rezultātus 20 gadus ilgā laika posmā, par ĢMO kukurūzu.

Līdzīgas prātulas, tikai jautājumu formā, video uzdod "Memory Water" tirgotājs Jānis Pļaviņš, atsaucoties uz Bila Geitsa 2015. gada runu "TED Talks", kur Geitss brīdina, ka tuvākajās desmitgadēs lielāks drauds cilvēcei būs nevis karš, bet globāla pandēmija: "Jautājums ir: vai Bils Geitss 2015. gadā stāstīja savus plānus vai tikai savas bažas?"

Sazvērestības teorētiķu virzītais naratīvs – Geitsa (un ne tikai – par pastardienas aģentiem regulāri tiek pasludināti arī citi pasaulē pazīstami turīgi cilvēki) motivācija, protams, ir apzināti inženierēt globālu katastrofu – šajā gadījumā pandēmiju – personīgā labuma gūšanai, lai iedzīvotos, pēc tam tirgojot vakcīnas un zāles. Gluži kā humoristiskajā pastāstā par labi trenētu zobu tehniķi-bokseri, kurš vakaros uzvelk bandīta masku un iet ielās sev gādāt jaunus klientus.

Pat pieņemot, ka minētās personas ir visvareni magnāti, kuriem pasaules valstu valdības un organizācijas ir viegli un ērti raustāmas marionetes, stratēģija "aplipināt pasauli" ar vīrusu diez vai būtu prātīgs solis. Neskatoties uz to, cik naudas tev kabatā, ar vīrusu gluži nevar saskaņot rīcības plānu, situācija var kļūt nekontrolējama ārkārtīgi īsā laikā. Tā kā lapā "Vakcīnrealitāte Latvijā" Bils Geitss nosaukts ne tikai par psihu un velnišķīgi bagātu, bet arī gudru, nākas tomēr apšaubīt, vai gudrs stratēģis apzināti radītu situāciju, pār kuru drīz pats var zaudēt kontroli.

Kas attiecas uz Pļaviņa jautājumā netieši ietverto norādi, ka sakritības Geitsa iepriekš uzrunās teiktajā par vīrusu izraisītu slimību pandēmijām kā vienu no lielākajiem cilvēces izaicinājumiem un apdraudējumiem nākotnē un šobrīd notiekošo ir pārāk uzkrītošas un aizdomīgas, – šī un visas citas vakcīnu sazvērestības iet roku rokā ar "Big Pharma" jeb lielo farmācijas uzņēmumu "bubuli", kur daži no pamatprincipiem ir – neuzticība medicīnas profesionāļiem ar atbilstošu izglītību (tie tiek uzdoti par korporāciju interešu vēstnešiem), apzināta ļaunprātība (korporācijām ir izdevīgi slimi cilvēki, un zāles tiek ražotas tādas, lai cilvēks nekad līdz galam neizveseļotos – tiktu turēts uz farmācijas "adatas"), kā arī paļaušanās uz margināliem un zinātniski nepierādītiem uzskatiem, alternatīvajām ārstniecības metodēm. Pretargumentu paudēji parasti tiek pasludināti par "Lielās farmācijas" pakalpiņiem vai vienkārši naiviem cilvēkiem, kas "neredz cauri sistēmai" un "neredz lielo bildi".

Argumenti parasti ir atsevišķi pieredzes stāsti vai piemēri (t.s. "anecdotal evidence), tikai tādu piemēru izcelšana, kas atbilst vēlamajam naratīvam (t.s. "cherry picking"), argumentācijas ķēde – nevis hipotēze, izpēte, pierādījumi un secinājumi –, bet secinājumi, tad atlasīti pierādījumi, kas apstiprina jau esošo (vēlamo) secinājumu.

Vakcīnu kaitīgums būtībā ir viena no tā dēvētajām lielajām sazvērestībām ("grand conspiracies"), kas paredz – nepieciešama daudzu tūkstošu cilvēku iesaiste, lai šo sazvērestību īstenotu. Šajā gadījumā tie būtu tūkstošiem un tūkstošiem izglītotu mediķu un farmācijas darbinieku, zinātnieku, kas labi apzinās, ka vakcīnas ir kaitīgas, bet tur mēli aiz zobiem un apzināti kaitē pacientiem. Ja runā par lielajām sazvērestībām ar milzīgu iesaistīto cilvēku skaitu, tīri matemātiski ir ārkārtīgi niecīga varbūtība (pētījumu vari lasīt šeit), ka tās pašas sevi neizgaismos. Lielākā daļa agri vai vēlu izjuktu, un viens no aplūkotajiem gadījumiem ir arī vecais "vakcīnas izraisa autismu" mīts.

Īsumā par to, kā tad ir ar vakcīnām, – Eiropā un Latvijā apritē esošās vakcīnas ir drošas. Lai tās nonāktu apritē, siets, kam jāiziet cauri, ir daudzkārt un nesalīdzināmi smalkāks nekā, piemēram, ūdenim ar piedēvētām "burvju spējām un atmiņu". Te, starp citu, varat palasīt, kāpēc ūdens strukturēšana ir absolūtas muļķības.

Tātad, lai vakcīna nonāktu slimnīcu krājumos, veiksmīgi jānorit daudziem strikti kontrolētiem posmiem – sākumā ir izpētes un izstrādes posms, kas parasti prasa vairākus gadus. Tālāk seko pirmsklīnisko pētījumu posms, kad vakcīna tiek testēta uz dzīvniekiem, lai ievāktu kritiski svarīgu informāciju pirms klīnisko testu uzsākšanas, tostarp noteiktu devu pirmajiem klīniskajiem pētījumiem. Tālāk – klīnisko pētījumu posms, kas dalās trīs (vai četrās, ja skaita posmu pēc vakcīnas apstiprināšanas) fāzēs. Pirmajā fāzē vakcīnu saņem nelielas brīvprātīgo grupas. Otrajā fāzē, ja pirmā ir veiksmīga, vakcīna jau tiek dota cilvēkiem, kas atbilst iecerētajai mērķgrupai (var dalīt pēc vecuma, veselības stāvokļa, citiem parametriem). Ja tā ir veiksmīga, trešajā fāzē vakcīnu jau saņem samērā liela izlase. Visu šo posmu laikā tiek ievākti dati par drošumu, efektivitāti. Jebkurā posmā, konstatējot neefektivitāti vai pārāk augstus riskus, tiek "norauts stopkrāns". Pēc tam spēlē iesaistās regulatori un citas atbildīgās institūcijas, un tikai tad vakcīna tiek reģistrēta. Tālāk jau norit ražošanas process un kvalitātes kontrole. Par ceturto klīnisko pētījumu fāzi parasti uzskata pētījumus pēc tam, kad vakcīna jau ir reģistrēta un apritē.

Kaut ir atsevišķi gadījumi, kad var būt blaknes (tās visas ir sīki izklāstītas, piemēram, šeit), šis procents ir absolūti niecīgs un risku–ieguvumu svaru kausi ir stipri par labu vakcinācijai, pateicoties kurai šodien esam aizmirsuši par, piemēram, bakām, kas sēja postu vēl pirms nepilna gadsimta.

Īpaši tad, ja runa ir par savu un tuvinieku veselību, jāuzticas profesionāļiem, kas gadiem apguvuši kādu specifisku veselības aprūpes apakšjomu, nevis emocionālam un ar biedējošu vēstījumu pielādētam video "YouTube" vai bloga ierakstam.

Itālijai palīdz tikai Ķīna un Krievija, kur ir ES?

Video, kurā redzams, kā Itālijas karogam blakus stāvošo nomaina Krievijas, kā arī daudzi citi ieraksti, kur ļaudis it kā novērojuši, kā ES Itāliju atstājusi novārtā un Covid-19 laikā vispār nekādi nerīkojas, šobrīd ir visai karsts materiāls sazvērestības teoriju un viltus ziņu piedāvājumā.

Lai gan ir adekvāti kritizēt Eiropas Savienību un to demokrātiskā sabiedrībā ir pavisam pieņemami darīt, šobrīd šī kritika par "nekā nedarīšanu" jau šķērsojusi to līniju, kurā sākas meli un faktu jaukšana ar izdomājumiem.

Foto: AFP/Reuters/LETA

Ceturtdienas, 26. marta, "Delfi" Versijā Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele soli pa solim uzskaita, ko ES ir paveikusi un ko plāno turpmāk. "Veselības aprūpe ir dalībvalstu atbildība, taču ES palīdz ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību un nodrošināt medicīnisko aprīkojumu, veicina vakcīnas meklējumus un atbalsta dalībvalstis cīņā ar krīzes sekām," pauž Rībele. Bet, kā uzsvēris Eiropas Parlamenta prezidents Dāvids Sasoli, viņaprāt, atbalsta apjoms pārspēj pat Māršala plānu, kas palīdzēja piecelties no Otrā pasaules kara drupām.

Ar paveikto un plānoto darbu sarakstu iespējams iepazīties šeit.

Ir taisnība, ka arī Krievija un citas valstis, kas nav Eiropas Savienībā, palīdz vīrusa smagi skartajai Itālijai. Tieši netipiskā situācija, kurā pat Kuba, kuras medicīnas sistēma ir vājā stāvokli jau gadiem ilgi, palīdz Itālijai, var raisīt šo sajūtu: pagaidiet, bet kur tad Brisele? Bet pats fakts, ka Kuba ar starptautiski publisku gājienu palīdz (nosūtot uz Itāliju ārstus un medmāsas), nemaina to, ka paralēli ir arī daudzas reizes lielāks Eiropas Savienības līmeņa atbalsts, kas uzskaitīts augstāk minētajā sarakstā.

Foto: Dipartimento Protezione Civile

Tāpat jāpatur prātā Krievijas loma šajā palīdzības sniegšanā: pēc Krimas okupācijas un sekojošā sankciju režīma, Kremlis izmanto jebkurus ieročus, lai uzlabotu starptautisko tēlu. Tas, protams, neizslēdz, ka šī stratēģija nevar būt paralēla arī blakus esošai godprātīgai palīdzības sniegšanai.

Kā izpētījis Latvijas Aizsardzības ministrijas portāls "Sargs", Krievijas propagandas mediji izmanto šo neseno medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu kā līdzekli, lai kārtējo reizi diskreditētu NATO un apvainotu aliansi pārmērīgā naudas tērēšanā laikā, kad sabiedrībai nepieciešami lielāki izdevumi medicīnai. Kā portālam norādīja aptaujātie politologi: šāda Krievijas rīcība bija sagaidāma, taču, lai kauninātu Eiropu, Krievijai drīzāk vajadzētu uztraukties par vīrusa izplatību savā valstī, kur saslimšanas apmēri, visticamāk, tiek slēpti.

Jāpiebilst, ka Krievijas propagandas mediji pašlaik ir atvēzējušies ar pamatīgu vērienu, tādu, ka vienā no "Sputniknews" publikācijām izvirzīts pat šāds pieļāvums: vīruss varētu būt radīts Latvijā.

Iespējams, kā skaidrots rakstā, lai pārceltu plānotās Rīgas domes vēlēšanas. Kā uzskaitījis Eiropas Ārējās darbības dienesta paspārnē radītais portāls "Euvsdisinfo.eu", konkrētais kanāls mēģina izplatīt visdažādākās viltus ziņas, tostarp stāstot, kā Covid-19 palīdz zviedru klimata aktīvistei Grētai Tūnbergai, ka vīruss izgudrots ar mērķi tikt vaļā no itāļu senioriem, un citas pasakas.

Katjas gada vislielākā afēra

Latvijā Covid-19 veltītās "Facebook" grupās nereti kā vērā ņemams viedoklis tiek uzdots kādas personas Jekaterinas Siņicinas video blogs. Tajā Katja – it kā licencēta gide Romā un Vatikānā, bet pēc izglītības esot ārste epidemioloģe – apgalvo, ka pirms 25 gadiem esot ieguvusi diplomu, tāpēc šo to saprotot gan. Viņas kaimiņiene Anna, kura strādājot par terapeiti slimnīcā, vedinājusi uz pārdomām par iespaidīgu afēru. Lūk, un tad sākas Katjas versija par notiekošo. Nebūs pārsteigums, ka tas smagi balstās sazvērestības teorijās un tam ar realitāti īsti saistības nav. Vīruss esot laboratoriski izstrādāts. Lai arī ķīnieši arī inficējās ar jauno koronavīrusu, tomēr tas esot cita veida nekā tagad Itālijā.

Arī Francijā šis vīruss esot cits, vismaz citas mutācijas. Vīruss radies, pateicoties farmakoloģijas biznesa un pasaules "ēnas" valdības sazvērestībai, kas šo vīrusu laboratorijā izveidojusi, bet pēc tam izplatīja un piemeta vēl klāt masīvu sabiedrisko attiecību kampaņu, iebiedējot cilvēkus, piemēram, ar militārā transporta klātbūtni. Un iespējamā vakcīnas izstrādāšana ir šīs sazvērestības tālākais plāns, lai finansiāli iedzīvotos. Turklāt līdz ar vakcīnu cilvēka organismā var tikt ievadīts kāds čips, pēc sarunas ar kaimiņieni izdomājusi Katja. Protams, varētu pasmieties, bet to darīt liedz tas, ka šīm muļķībām tic arī cilvēki Latvijā.

Foto: Kadrs no video

Pasaules "ēnas" valdības mērķis esot sagaidīt, kad uzņēmumi sabruks, un tad tos uzpirkt par lētu naudu, ievērojami palielinot miljonāru skaitu pasaulē. Rekomendācija pašizolēties esot muļķīga (atgādinām, ka šādu aplamību izplatīšana Latvijā ir krimināli sodāma – aut. piez.). Sēžot ārā saulē, tiekot iegūts D vitamīns, kas stiprina imunitāti. Savukārt, kad cilvēks sēž slēgtā telpā, viņš ir baktēriju un vīrusu ieskauts. 60% valdības esot cilvēki bez augstākās izglītības, tad nu šie neizglītotie izmanto brīdi, kad tik talantīga un izglītota tauta kā itāļi sēž mājās. Viņas izdomājumi turpinās, bet fiziski neceļas vairs roka tos turpināt pierakstīt.

Īsumā: nē, nav nekādu pierādījumu, ka stāsts par laboratoriju būtu patiesība. Zinātnieki uzskata, ka visticamākais jaunā koronavīrusa avots ir dzīvnieks, bet tā izcelsme vēl tiek pētīta. Savukārt militārais transports tiek iesaistīts nevis tādēļ, lai palīdzētu farmācijas kompānijām iebiedēt cilvēkus, bet gan lai palīdzētu dalībvalstu veselības aprūpes sistēmām, kas ir pārslogotas. Nereti redzams jautājums: "Jā, bet kāpēc tad mašīnas reizēm mirušos ved armijas paskata piekabēs? Ko viņi slēpj?" Armijas mašīnu izskats tāds bija arī pirms šīs ārkārtējās situācijas, un armija izmanto tos resursus, kādi tai ir. Rekomendācija pašizolēties nav muļķīga, tieši tā ir viens no galvenajiem trumpjiem, kas mums var palīdzēt infekcijas izplatīšanos ierobežot. Un, lai mums piedod Katja, bet viņai būtu precīzāk jāizsakās, par kuras zinātniskās fantastikas grāmatas, komiksa vai mākslas filmas "ēnu" valdību viņa runā.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka minētā persona Itālijā uzdevusies arī par citu profesiju eksperti, piemēram, arī par zinošu vēsturnieci, kā arī ir nonākusi Itālijas varasiestāžu redzeslokā saistībā ar satura publicēšanu un tā izplatīšanu internetā.

Bet ko teiksi par 1981. gada grāmatu?

Mēs dzīvojam globālās pandēmijas laikā, un loģiski, ka cilvēki šādos laikos vairāk patērē filmas un grāmatas, kas vēsta par līdzīga rakstura notikumiem vai kurās var saskatīt kaut vai mazākās līdzības. Reizēm pēc noskatītā šedevra var šķist – pagaidiet, bet šeit taču viss ir uzrakstīts! Sakritības tik tiešām mēdz gadīties.

Viens no sociālo tīklu sazvērestību līderiem šajā segmentā ir 1981. gada radītais Dīna Kūnza romāns "Tumsas acis" ("The Eyes of Darkness"). Vērīgākie lasītāji pamanījuši, ka šajā grāmatā aprakstīts kāds ķīniešu zinātnieks, kurš laboratorijā radītu vīrusu "Uhaņa-400" (Wuhan-400) nogādā ASV. Protams, kā varat, iespējams, uzminēt: tas domāts kā bioloģiskais ierocis.

Foto: ebay.com

Daudzkārt jau esam skaidrojuši, ka līdzšinējie zinātniskie pētījumi liecina, ka vīruss radies dabiskā ceļā. Bet, runājot par grāmatu, tā ir romāns, kurā atspoguļotie notikumi ir izdomājums. Turklāt sākotnējā grāmatas versijā 1981. gadā runa nav par vīrusu "Uhaņa-400", bet gan par tolaik PSRS pilsētu Gorkiju (mūsdienās Ņižņijnovgoroda), šis vīruss tika saukts par "Gorkija-400", bet 1989. gadā pilsētas un slimības nosaukumu mainīja. Kāpēc? Jo bija Aukstā kara beigas, PSRS vairs nebija galvenais ļaundaris, vajadzēja jaunu, skaidro ziņu aģentūra "Reuters".

Grāmatā ir arī citas acīmredzamas nesakritības, piemēram, 100% mirstība, kas neatbilst Covid-19 rādītājiem. Pasaules valstu starpā vislielākais mirstības rādītājs ir Itālijā, ap 10%, liecina Itālijas laikraksta "La Repubblica" publicētie dati. Savukārt pasaulē kopumā mirstības rādītājs ir ap 4,5%.

Starp citu, ilgāku laiku sociālajos tīklos cirkulēja arī ierakts, ka jauno koronavīrusu deviņdesmito gadu sākumā prognozēja animācijas multfilmā "Simpsoni", kas zināma ar apskaužamu "pareģa" reputāciju. Tas arī bija safabricējums, bet par to vairāk iespējams lasīt šeit.