Desmitiem ekrānu, simtiem slēdžu – kā notiek autosporta translācija TV tiešraidē

"Pieci, četri, trīs, divi, viens... esam gaisā!" Nē, tā nav laika atskaite kosmosa kuģim, bet gan televīzijas tiešraidei. Un atšķirībā no kosmosa kuģa starta pārraidi nevar atlikt vai pārcelt uz citu dienu. Kā dziedāja Fredijs Merkūrijs – šovam ir jānotiek! Te un tagad!

Starts! Automobiļi raujas trasē ar pilnu jaudu. Pirmais līkums – grūstīšanās un sadursmes. Tālāk taisne, līderi atraujas, bet pa to laiku kaut kur aizmugurē viens "klibo" un mašīna apstājas! "Otro kameru! Tagad dronu!" – apmēram tā skan pie režisora pults. Nelielajā telpā bez logiem, kurā pazūd laika izjūta, pie sienas ir desmitiem ekrānu un uz pults simtiem podziņu. No šejienes tiek "laista gaisā" pārraide, ko skatās desmitiem miljonu autosporta, konkrētajā gadījumā – rallijkrosa, cienītāju. Savukārt tiešraide nozīmē, ka jebkurš, pat vissīkākais "fēleris" ir neizlabojams, to redz ikviens pie televizora (vai telefona). Protams, ja vien pamana, – ir daudz gadījumu, kad pieredzējis režisors izlabo kļūmes, meistarīgi pārslēdzot kameras vai reportierus un padarot defektu par efektu.

Kopš pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") izveides vienmēr kalendārā ir iekļauts Latvijas posms un Biķernieku trase. No televīzijas pārraides viedokļa atšķirība ir tikai ģeogrāfiska, jo uz sacensībām Rīgā tiek vestas tās pašas kameras, tie paši kabeļi un brauc tā pati komanda, kas uz citiem posmiem. Portālam "Delfi" šogad tika dota ekskluzīva iespēja ieskatīties "World RX" tiešraides aizkulisēs, ko mēs labprāt izmantojām.

Mana gide šajā neparastajā un specifiskajā pasaulē bija "World RX" televīzijas izpildproducente Karīna Boka-Leiterte.