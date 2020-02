Dīvaina parādība mūsu galaktikas centrā liecina par ilgi meklētu melno caurumu tipu

Pie šādas masas melnā cauruma notikumu horizonts būtu apmēram Urāna izmērā.

Astronomi turpina meklēt vidēja izmēra melno caurumu kandidātus arī ar citām metodēm. Vienā no gadījumiem par vidēja melnā cauruma eksistenci liecina zvaigzne, kas lielā ātrumā no virzās prom no Piena ceļa centra trajektorijā uz starpgalaktiku telpu. Analīze liecina, ka šādu ātrumu un trajektoriju zvaigzne, visticamāk, guvusi mijiedarbojoties ar vidējas masas melno caurumu.

Ja šie vidējas masas melno caurumu kandidāti tiks apstiprināti, proti, astronomi gūs pierādījumus, ka tieši šādas masas melnie caurumi izraisa novērotās parādības, tālāk pavērsies plašs pētījumu lauks, lai noskaidrotu, cik šīs klases melnie caurumi ir izplatīti, kāds ir to izvietojums galaktiku ietvaros un kā tie veidojas. Pagaidām – jāgaida drošs apstiprinājums par to eksistenci.