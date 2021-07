Dzimumu stereotipiem STEM jomā nav vietas – profesore par sievietēm transporta nozarē

Jebkuras pilsētas transporta sistēma jāveido tā, lai sievietēm būtu vienlīdzīga mobilitāte, vienlīdzīga piekļuve izglītības iespējām un saimnieciskai darbībai ārpus mājas. Ir pierādīta negatīva korelācija starp ceļā pavadīto laiku un sieviešu dalību darba tirgū – ilgstoša un neērta pārvietošanās uz darbu var viņas noturēt mājās un liegt viņām aktīvi piedalīties sabiedrībā. Nenodrošinot sievietes ar uzticamu, ērtu, drošu un pieejamu transportu, pilsētas samazina viņu iespējas, kas negatīvi ietekmē sieviešu dzīves kvalitāti.

Ģimene ne vienmēr var palīdzēt izvēlē



Mēs visi zinām, tādus amatus kā skolotāji un ārsti, taču daudzas meitenes un viņu vecāki ne vienmēr saprot, ko tieši sievietes dara STEM profesijās. Tieši parauga vai mentora trūkums bieži vien galvenais iemesls, kas attur meitenes apsvērt karjeras iespējas tehniskajās jomās. Saskaņā ar Microsoft pētījumu, 60% aptaujāto sieviešu atzina, ka viņas justos drošāk izvēloties karjeru STEM jomās, ja zinātu, ka vīrieši un sievietes ir vienādi iesaistīti šajās profesijās.

"Pirms daudziem gadiem es pat nevarēju iedomāties, ka saistīšu savu dzīvi ar IT sfēru. Tikai nonākot šajā jomā, es sapratu, ka jaunu produktu radīšana, sākot no mobilajām lietotnēm līdz korporatīvajām sistēmām, ir neticami interesants un radošs process. Šī sfēra vienmēr ir dinamiska un ļauj attīstīties nepārtraukti – pielietot savas organizatoriskās prasmes komandas vadībā, atainot sievietes skatījumu produktos. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem IT darbs šķiet sarežģīts. Bet tas tā nav. Jūs sākat ar maziem, bet nozīmīgiem sasniegumiem un katru dienu dodieties uz priekšu – uz jaunām zināšanām un sasniegumiem. Tādā veidā pat no pirmā acu uzmetiena vissarežģītākie uzdevumi izrādās viegli sasniedzami," stāsta Jelena Ustinova, biznesa analītiķe no uzņēmuma "CGI IT Latvia".

"Es zinu, ka daudziem cilvēkiem IT darbs šķiet sarežģīts. Bet tas tā nav. Jūs sākat ar maziem, bet nozīmīgiem sasniegumiem un katru dienu dodieties uz priekšu – uz jaunām zināšanām un sasniegumiem," stāsta Jeļena Ustinova.







Sievietes, kuras dalās savos stāstos, kā viņas nokļuvušas STEM profesijās, kāds ir viņu ikdienas darbs, ļauj ieraudzīt plašas, interesantas un pavisam reālas karjeras iespējas gan meitenēm, gan arī viņu vecākiem. Sievietēm vajadzētu mirdzēt it visās sfērās un būt par paraugu bērniem, jo viņām ir privilēģijas salīdzinājumā ar vīriešiem - mācīt bērniem to, ko viņas mīl, jau no dzimšanas brīža ...

Domājot par aizraujošu karjeru IT jomā, aicinu pievienoties iedvesmojošai un atvērtai sarunai 8. jūlijā pulksten 11 un atrast savu mentoru pie rīta kafijas.

Neformālā gaisotnē TSI parkā ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem dalīsies "IT Izglītības fonda" projektu vadītāja Ance Kancere, TSI valdes priekšsēdētāja profesore Irina Jackiva, TSI asociētā profesore Nadežda Spiridovska un asociētā profesore Irina Pticina.

Attēlā no kreisās: TSI asociētā profesore Irina Pticina, TSI valdes priekšsēdētāja profesore Irina Jackiva un TSI asociētā profesore Nadežda Spiridovska.



