"Es esmu pie tās strādājis vaiga sviedros, un uz spēles likta mana reputācija. Esmu vairākkārt teicis – ja tā būs izgāšanās, es droši vien pametīšu šo valsti un nekad neatgriezīšos. Un es to domāju nopietni," ASV Senāta apakškomisijas sēdē ar spēcīgu dienvidnieka akcentu dedzīgi noskaldīja enerģisks vīrietis. Domājams, Savienotajās Valstīs viņu tobrīd nepazina vien retais – tas bija viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, filmu producents, uzņēmējs, inženieris un, šī raksta kontekstā pats svarīgākais, veiksmīgs aviators – Hovards Hjūzs.

Solījumu pamest valsti Hjūzam nenācās īstenot, jo lolojums, kura aizstāvībai viņš teica minētos vārdus, dažus mēnešus vēlāk sajūsmināta pūļa priekšā pacēlās spārnos. Tiesa, tikai uz 26 sekundēm un vienīgo reizi mūžā. Hjūzs visiem bija pierādījis, ka tobrīd un vēl ilgu laiku pēc tam lielākais lidaparāts pasaulē spēj lidot, kaut daudzi tam neticēja.

Mūsdienās daudziem Hjūza vārds, iespējams, saistās vispirms ar Leonardo Dikaprio seju filmā "Aviators". Ekscentriskais entuziasts, kas kļuva par vienu no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, ir filmas galvenā varoņa prototips. Par viņa gaitām laikam patiesi var sacīt "dzīve kā kino" – zaudējumu, sasniegumu, spilgtu mirkļu un pretrunu Hjūza darbībā netrūka.

Pirms Otrais pasaules karš bija pieklauvējis pie ASV durvīm, Hjūzs jau bija iekarojis inovatora, drosminieka un pārgalvja slavu aviācijā un pleiboja slavu Holivudā. Caur viņa skavām izgāja ne viena vien tā laika Holivudas daiļava, taču tobrīd droši vien lielākajai daļai "parasto ļaužu" nebija ne jausmas, ka šos romānus un dēkas nereti pavadīja emocionāla un reizēm arī fiziska vardarbība no Hjūza puses, kurš esot bijis izteikts manipulators un apsēsts ar kontroli. Grāmatā "Seduction: Sex, Lies, and Stardom in Howard Hughes's Hollywood" vēstīts, ka aktrise Džindžera Rodžersa pat esot turējusi Hjūzu aizdomās par viņas izsekošanu un telefonsarunu noklausīšanos.