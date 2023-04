Eiropas tehnoloģiju eksperti tiksies Rīgā – tuvojas IT konference 'HackCodeX Forum'

5. jūnijā Rīgā, "Hanzas peronā", norisināsies tehnoloģiju nozares konference HackCodeX Forum", kurā piedalīsies starptautiskie un vietējie eksperti, lai apspriestu galvenās tendences datorzinātnē un tehnoloģiju biznesā, informē pasākuma organizatori. Konferences ietvaros norisināsies arī hakatona uzvarētāju apbalvošana un ātrās darba intervijas ar vadošajiem Latvijas IT uzņēmumiem. Līdz aprīļa beigām biļetes iespējams iegādāties par īpašu iepazīšanās cenu pasākuma tīmekļa vietnē.

Organizatori informē, ka "HackCodeX" konference kalpos kā tikšanās vieta Eiropas tehnoloģiju un datorzinātnes ekspertiem. Foruma mērķis ir piedāvāt daudzveidīgu programmu, kas piemērota tieši programmētājiem un tehnoloģiju nozares uzņēmējiem, sniedzot jaunas zināšanas par nozares aktuālākajām tēmām. Šī gada diskusijās un darbnīcās tiks vērsta uzmanība uz mākslīgā intelekta attīstību, datu un kiberdrošības izaicinājumiem, jaunumiem kvantu skaitļošanā, kā arī praktiskiem programmēšanas padomiem.

Ņemot vērā straujo mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību, tā ir viena no šī gada aktuālākajām tēmām, par kuru plaši tiek diskutēts ne vien potenciālo iespēju kontekstā, bet arī izaicinājumu un ētikas ietvaros. "HackCodex Forum" šai tēmai pieskarsies vairāki runātāji, tai skaitā "Atea Global Services" tehnoloģiju un attīstības vadītājs Pauls Jansons. "Tehnoloģiju un biznesa eksperti gadiem runāja par mākslīgo intelektu un tā potenciālajiem pielietojumiem. Tomēr neskatoties uz to, pirmajiem produktiem beidzot sasniedzot plašāku sabiedrību, šķita, ka esam bijuši pilnībā nesagatavoti. Realitātē viss notiek tik strauji, ka ielekt šajā vilcienā ir grūti. Dienas beigās šis tomēr nav stāsts tikai par strauju reakciju, spēju pielāgoties vai mešanos nezināmajā. Tā ir arī diskusija par ētiku un biznesu kā tādu. Par to mēs "Atea" šobrīd domājam daudz un ar prieku dalīsimies savās pārdomās un pieejā šim jautājumam, jo jaunajā realitātē tieši atklātība un diskusijas būs tās, kas ļaus tirgum pielāgoties," spriež Jansons.

Foto: Publicitātes foto

Konferences dalībnieku vidū būs eksperti no tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī akadēmiskās vides. Jau izziņoto runātāju vidū ir tādi eksperti kā programmētājs, Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācijas vadītājs Elviss Strazdiņš, Tartu Universitātes Informācijas sistēmu Datorzinātņu institūta docente Anastasija Nikiforova, uzņēmuma "SK ID Solutions" vadītājs Kalevs Pihls, programmētājs un uzņēmējs, "Permit.io" direktors Gabriels Manors–Liektmans, kiberdrošības eksperts, "Evolution IT" drošības speciālists Kārlis Bergmanis, kā arī citi. Ar pilnu konferences programmu un runātājiem iespējams iepazīties pasākuma tīmekļa vietnē.

Konferences programmu papildinās ātrās darba intervijas ar vadošajiem IT uzņēmumiem, kurās piedaloties foruma dalībniekiem būs iespējams iepazīties ar uzņēmumiem, kas meklē jaunus dažāda līmeņa darbiniekus tieši tehnoloģiju jomā. Konference ir noslēdzošais pasākums 48 stundu "HackCodex" hakatonam, kas norisināsies "Hanzas peronā" no 3. jūnija. Pasākuma noslēgumā tiks apbalvoti arī labākie risinājumi, ko būs izstrādājušas hakatona komandas.

"HackCodeX" organizē inovāciju vadības uzņēmums "Helve" ar mērķi attīstīt inovatīvus risinājumus un veicināt sadarbību starp tehnoloģiju uzņēmumiem un jauniem talantiem. Pasākums rada iespēju veidot starptautiskas sadarbības, attīstot pašmāju tehnoloģiju kopienu un iezīmējot Rīgu kā aizraujošu galamērķi jaunajiem tehnoloģiju talantiem. "HackCodeX" atbalsta IT tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzējs "Atea Global Services", daļa no "Atea" grupas, IT uzņēmumi "Emergn" un "Ubiquiti Latvia", kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar Eiropas Reģionālo Fondu atbalstu. Vairāk par "HackCodeX" uzzini, klikšķinot šeit.