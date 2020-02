EKA sūta ar mēraparātiem līdz zobiem bruņotu izlūku pētīt Saules polus

"Nācās izstrādāt lērumu jaunu tehnoloģiju, lai garantētu, ka zonde spēs izturēt 600 grādu karstumu. Viens no pārklājumiem, kas pasargā no svelmes, ir pagatavots no termiski apstrādātiem dzīvnieku kauliem," neparastu faktu par zondes aizsargsistēmu raidorganizācijai BBC atklāja viena no "Airbus" inženieriem Mišela Sprake.