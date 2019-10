Eksakto zinātņu mojo jābūt augstākam. Saruna ar 'CatchBox' dibinātāju

Pavisam vienkārši – kad tev ir jāstrādā 48 stundas no vietas, kāds ir neizgulējies, nepaēdis, ir ātri kaut kas jāizdara. Tu redzi topošo komandu stresa situācijā un vari izdarīt secinājumus – tā ir laba vai nav.

Jāizdzen maksimāli ātri cauri visai buķetei, kas viņus sagaidīs, strādājot jaunuzņēmumā?

Jā. Varbūt pats fakts, ka tu kādu vari pierunāt uz hakatonu, bet kādu citu nevari, jau nozīmē, ka viņš nav gatavs strādāt. Pats esmu piedalījies hakatonos. Nezinu citu tikpat labu veidu, kā pārbaudīt komandu. Gan jau ka ir.

"CatchBox" ir Latvijas-Somijas uzņēmums. Kāda ir Somijas loma?

Pašā sākumā "CatchBox" radās Somijā, kur es studēju. Sākām kā studiju biedri. Tas arī bija pats sākums. Piedalījāmies hakatonos, tur arī radās dažādas idejas.

Ko Somijā studēji?

Sakaru zinātni, telekomunikācijas. Pirms tam studēju Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) elektroniku – tā ir mana sirdslieta.

Kas pamudināja doties studēt uz Somiju? Programmas piedāvājums vai vienkārši gribējās pamainīt vidi?

Jā, patiesībā tieši tas – citas vides, pieredzes dēļ.

Un kādas ir atšķirības, ja salīdzina ar studiju vidi Latvijā?

Tā pašos pamatos ir citāda viena interesanta iemesla dēļ. Nevaru spriest par visu Somiju, bet manā universitātē bija liela akadēmiskā brīvība. Nezinu nevienu augstskolu Latvijā, kas tā organizētu mācību darbu. Tev ir nevis kursi ar jau definētiem priekšmetiem, un ja tu izkrīti, paliec uz otru gadu, bet vienkārši saraksts ar mācību priekšmetiem, kas atbilst tavai programmai, un tad tu tos apgūsti.

Tu zini, ka šo priekšmetu pasniedz rudenī katru gadu, teiksim, rudens semestra pirmajā vai otrajā pusē. Tu pats izveido savu plānu, kā to apgūt, un beigās tev jānokārto eksāmens. Bez lekciju apmeklēšanas eksāmenu nolikt nevar, tās jāapmeklē, bet kad tu to dari – šogad, nākamgad vai aiznākamajā gadā – tas ir tavā ziņā. Ir, protams, kopējais laika limits, pēc kura tev ir jāņem pagarinājums, bet faktiski tu savu laiku organizē pats. Ir arī fleksibilitāte – kurus mācību priekšmetus tu izvēlies.

Kā, ja salīdzina ar Somiju, vērtē izglītības kvalitāti pie mums?

Man patiesībā to ir grūti izdarīt. Grūti salīdzināt tiešā veidā. RTU mācījos bakalaura līmenī, Somijā – maģistra līmenī. Tāpat katrā no valstīm mācījos diezgan atšķirīgas lietas. RTU mums bija pamatīgi jāapgūst matemātika un fundamentālas lietas, kas vienkārši ir nepieciešamas. Elektronikas programma ir ļoti eksakto zinātņu ietilpīga. Pēc tam Somijā studēju telekomunikācijas. Neteiksim, ka vieglāk, bet nebija vairs tādu fundamentālu priekšmetu, bija vairāk specializācijas, ļoti specifiskas lietas, lai sagatavotu tevi darba videi.

Divas lietas gan izkristalizējās, bet tiešā veidā tāpat nevaru salīdzināt. Pirmkārt, tehniskais nodrošinājums Somijā bija labāks, vismaz tajā laikā, taču tagad mēs runājam par nu jau kādu desmit gadus senu pagātni. Noteikti šī joma Latvijā ir pavirzījusies uz priekšu pamatīgi.

Otrkārt, Somijā bija sajūta, ka studijām vairāk ir praktisks "piesitiens". Ir zināms vai ir vismaz sajūta, ka tas nāk no industrijas puses. Es gan arī pats diezgan daudz izvēlējos darīt praktiskas lietas, priekšmetus, kur uzdevumus dod firmas, bet studenti tos mācību procesā risina. Tā Somijā ir daļa no mācību procesa. Es Latvijā neko tādu nebiju redzējis. Te mēs vairāk runājam par grāmatām un teoriju. Tomēr atkal atgādinu, ka tieši to nevar salīdzināt, jo pieņemu, ka arī Somijā tev bakalaura līmenī vienkārši fantastiski daudz bija jāmācās matemātika.

Vai prakses "piesiešana" teorijai ir būtiska? Mana studiju laiku pieredze liecina, ka studenti nereti slinko tāpēc, ka neredz konkrēta kursa sasaisti ar reālo dzīvi aiz skolas sienām, neredz pielietojumu zināšanām praksē.

Pilnīgi piekrītu. Zināšanas ir vajadzīgas, bet lai tās pārdotu, ir vajadzīgs praktisks piemērs.

Kā padarīt eksakto izglītību "garšīgāku", uzrunājošāku?

Vismaz tajā laikā, kad es studēju, bija pazudis pievilcīgums eksaktajām zinātnēm.