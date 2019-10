Astronoms un fizikas fans Aivis Meijers demonstrē vienkāršu eksperimentu, kā pārliecināties, ka Saule ir balta, nevis dzeltena, oranža vai sārta, kādu to nereti varam novērot, Saulei esot dažādā augstumā un tās gaismai spīdot caur dažāda biezuma atmosfēras slāņiem.

Lai paša acīm redzētu, ka Saule patiesībā ir balta, nevajag īpašu filtru – pietiek izdurt necaurspīdīgā priekšmetā mazu caurumiņu un novērot Sauli caur to. Filtrs var nebūt neitrāls un kādu no krāsām laist cauri labāk. Tādā gadījumā caur filtru redzēsim Sauli tādā krāsā, kādā krāsā ir pats filtrs. Savukārt izdurts caurums gaismas krāsu mainīt nevar, tas to tikai padarīs blāvāku.

Meijers arī brīdina, ka nevajadzētu skatīties tieši Saulē tikai caur saulesbrillēm – parasti tās gaismu pavājina ne vairāk kā apmēram desmit reižu. Tas ir krietni par maz, lai aizsargātu redzi.