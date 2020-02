Astronoms un fizikas fans Aivis Meijers iepriekšējos eksperimentos, kurus vari aplūkot, klikšķinot šeit, pastāstīja, kas ir gaismas polarizācija, kā arī demonstrēja vizuālas šīs parādības izpausmes. Šoreiz Meijers eksperimentā ar kasti, kurā iepildīts cukurūdens, kam pievienots nedaudz ziepju, lai gaisma izkliedētos uz sāniem, gaismas avotu un polarizatoru uzskatāmi parāda, ka dažādas krāsas gaismas optiski aktīvās vielās rotē ar dažādu ātrumu.

Īsumā atgādināsim, kas tad ir gaismas polarizācija – tā kā gaisma ir šķērsvilnis, tā svārstās perpendikulāri kustības virzienam un vienlīdz daudz visās plaknēs, proti, gan vertikāli, gan horizontāli, gan visās citās plaknēs. Ar polarizatoru varam panākt, ka pilnībā cauri izspīd tikai tā daļa gaismas, kas svārstās tikai kādā konkrētā plaknē, bet pārējā tiek bloķēta.

Savukārt optiski aktīvas vielas ir vielas, kas spēj mainīt gaismas svārstīšanās plakni, tādējādi polarizators to vairs nespēs nobloķēt. Optiski aktīvās vielās gaisma rotē, pie tam dažādu krāsu gaismas pagriežas dažādi, tāpēc polarizators vairs nespēj nobloķēt visu krāsu gaismu vienādi.

Izrādās, arī cukurūdens ir optiski aktīva viela. Spīdinot cauri tam baltu gaismu, nekas īpašs nebūs redzams, taču, caurspīdīgās cukurūdens kastes galā turot polarizatoru un to lēnām griežot, skaidri redzams, ka dažādas krāsas gaismas rotē ar dažādu ātrumu. Griežot polarizatoru un skatoties no sāniem, krāsas "staigā", jo, atkarībā no polarizācijas, gaisma izkliedējas dažādi.