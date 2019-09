Eksperts: bailes no DNS testēšanas samazinās

Pagājušās desmitgades vidū, kad sāka strauji attīstīties DNS testēšanas pakalpojumi, sākotnēji valdīja piesardzīga skepse par šīs procedūras drošumu, taču pašlaik šīs bažas sarūk, nedēļas nogalē notiekošajā festivālā "iNOVUSS" sacīja DNS testēšanas kompānijas "Living DNA" vadītāji Hanna Mordena-Nikolsone un Deivids Nikolsons.

Kā prezentācijas laikā norādīja Nikolsons, sākotnēji ASV un Lielbritānijā valdījusi skepse, jo daļa cilvēku domājusi, ka viņu DNS datus varētu nesankcionēti izmantot policija. Taču šobrīd, kā viņš sacīja, globāli šo pakalpojumu izmanto jau desmitiem miljonu cilvēku, kas liecinot, ka savu priekšteču pētniecība un sevis izziņa esot spēcīgs iemesls, kāpēc cilvēki tomēr vēlas šo procedūru veikt.

Mordena-Nikolsone piebilst, ka kompānija nonākusi pie secinājuma, ka ar DNS testēšanu iespējams arī cīnīties pret rasismu: "Mēs dodamies uz skolām. Veicam DNS testēšanu. Un bērni var redzēt, ka tie nāk no ļoti dažādiem pasaules reģioniem."

Viņa arī uzsvēra, ka DNS testēšana nav tikai tāpēc, lai priecātos par to, no kādām vietām mēs esam cēlušies, bet, lai novērtētu to, cik līdzīgi patiesībā esam.

Abi runātāji uzsvēra, ka genomika atklāj atšķirības, kas pārņem cilvēci. Nikolsons piebilda, ka, ja vairāk mums būs iespēja izzināt cilvēku DNS un savstarpējo saistību, tad vairāk iespējams pavērties iespējām cīņai pret grūti ārstējamām slimībām.

Uzstāšanās video ieraksts angļu valodā:

Fotoreportāža no jaunrades un tehnoloģiju festivāla "iNOVUSS 2019":