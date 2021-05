Elpu aizraujoši skati – kā izskatījās 'asins Mēness' aptumsums dažādās pasaules vietās

Trešdien, 26. maijā, daļā pasaules cilvēki varēja būt liecinieki patiesi iespaidīgai kombinācijai. Mēness aptumsums jeb tā dēvētais "asins Mēness" sakrita ar supermēnesi jeb Mēnesi perigejā – tajā orbītas punktā, kur tas atrodas vistuvāk Zemei, tādējādi debesīs izskatās lielāks nekā parasti. To, kāpēc Mēness aptumsuma laikā tas izskatās sārts, skaidrojām nedēļas sākumā. Taču nu laiks atskatīties uz skaisto parādību fotogrāfijās, jo diemžēl Latvijā tā nebija vērojama – pie mums bija diena un Mēness tobrīd bija zem horizonta. Turklāt laiks tāpat bija apmācies.

Šāda kombinācija – pilns aptumsums un supermēness –, nav pārāk liels retums. Iepriekš tas bija vērojams 2015. gada septembra beigās. Taču tie fotogrāfi, kas gribēja iemūžināt aptumsuma pašus krāšņākos brīžus, nedrīkstēja snaust – pilnā aptumsuma kulminācijas fāze ilga vien apmēram 15 minūtes – no 14.11 līdz 14.26 pēc Latvijas laika, pilnībā Mēnesim Zemes ēnā esot tieši pulksten 14.19.

Drīz vien no tām pasaules vietām, kur aptumsums bija labi redzams – Austrālijas, Jaunzēlandes, Ziemeļamerikas rietumiem, Dienvidamerikas rietumiem un Dienvidaustrumāzijas – internetu pārpildīja lieliski fotouzņēmumi ar sārto Mēnesi.

Jāatceras gan, ka daļa bilžu uzņemtas ar teleobjektīviem, kuriem ir liels fokusa attālums, tādējādi ļoti tāli objekti (šajā gadījumā Mēness), var izskatīties neproproporcionāli lieli attiecībā pret priekšplāna objektiem (ēkām, cilvēkiem utt.). Ar "neapbruņotu aci", protams, debesīs mēs neredzētu Mēnesi, kurš izskatās tikpat plats kā debesskrāpis vai lielāks par cilvēkiem, kas to vēro no kalna gala. Arī tā dēvētais supermēness debesīs, vērojot bez optiskiem palīglīdzekļiem, mums izskatās vien par aptuveni septiņiem procentiem lielāks nekā vidēji un par 14% lielāks nekā minimēness (kad tas ir apogejā jeb vistālāk no Zemes). Atšķirība ir pamanāma, taču ne milzīga.



Latvijā labākās izredzes pieredzēt izteiktu Mēness aptumsumu būs vien tikai 2025. gada septembrī.