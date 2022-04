Ēnu diena, kas izmainīja dzīvi. Talantīgās studentes Valentīnas Elizabetes ceļš līdz CERN

Tieši šādas iespējas studentiem un zinātniekiem sniedz darbs CERN – Latvijai kļūstot par CERN asociēto dalībvalsti, viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem ir Latvijas jaudīgāko smadzeņu aizplūšanas samazināšana. Jaunajiem zinātniekiem ir parādījusies perspektīva strādāt pasaules līmeņa pētniecības institūcijā, vienlaikus paliekot Latvijas augstskolās, jo zinātnieki CERN tiek piesaistīti konkrētiem eksperimentiem un pētījumiem, nezaudējot savu pamata darbavietu – augstskolu Latvijā.

Šā gada laimīgais piecnieks

Šogad tradīcija Ēnu dienā iepazīties ar RTU zinātnieku darbu CERN turpinās. No 5. līdz 7. aprīlim Šveicē, Ženēvā, viesosies Anna Priede no Olaines 1. vidusskolas, Kalvis Kalniņš no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Paula Malnača no Siguldas Valsts ģimnāzijas, Daniels Spalis no Iecavas vidusskolas un Jānis Bolšteins no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Anna un Kalvis ēnos RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktoru Kārli Dreimani. Viņš vada Latvijas zinātnieku grupu, kas strādā vienā no nozīmīgākajiem CERN eksperimentiem – CMS, kura mērķis ir atklāt jaunus fizikas fenomenus. Paula ēnos RTU pētnieku Gunti Pikuru, kurš strādā pie pētījuma par aditīvās ražošanas tehnoloģiju pielietojamību paātrinātāju komponenšu izgatavošanā. Daniels iepazīs RTU pētnieka Andra Ratkus ikdienu, koordinējot Latvijas paātrinātāju grupas darbu CERN projektos I.FAST un HITRIplus. Savukārt Jānis sekos Kristapam Paļskim, kurš CERN izstrādā doktora darbu, pētot staru terapijas nākotnes tehnoloģijas.

Ceļa un viesnīcas izdevumi skolēniem tiks apmaksāti no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā valsts budžeta finansējuma RTU, lai nodrošinātu CERN kontaktpunkta darbību Latvijā 2022. gadā. Šis ir pirmais gads, kad Ēnu dienai var izmantot valsts finansējumu. Pirms tam ēnu braucienu atbalstīja Latvijas uzņēmēji, kuriem rūp Latvijas skolēnu izglītība eksaktajās zinātnēs.

CERN jau vairāk nekā 60 gadu ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi – ir radīts internets un pierādīta Higsa bozona eksistence. Latvija par CERN asociēto dalībvalsti kļuva 2021. gada 2. augustā.