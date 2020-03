‘Erasmus+’ projektā iesaistītajiem var nākties atmaksāt daļu no finansējuma

Daudzi studenti, kas piedalās mobilitātē, šobrīd ir satraukti par to, ka var nākties atmaksāt piešķirto finansējumu. Mobilitātes realizēšanai students saņem stipendiju no Eiropas Komisijas līdzekļiem, kā arī Latvijas Republikas līdzfinansējuma. Taču Darbiņa mierina, ka tiek darīts viss, lai pēc iespējas vairāk palīdzētu studentiem. “Eiropas Komisija ir paredzējusi, ka šajā situācijā var piemērot nepārvaramas varas nosacījumus. Katrs gadījums, protams, tiek skatīts individuāli, ņemot vērā, kāda ir studenta situācija — vai atgriežas Latvijā, vai turpina mācīties tiešsaistē, vai ir radušies kādi papildu izdevumi. Taču tiek meklētas iespējas studentiem finansiāli palīdzēt. Nepārvaramas varas princips tiek attiecināts uz to, ko students jau ir izlietojis, esot ārvalstīs, savas stipendijas un piešķirtā finansējuma ietvaros,” skaidro Darbiņa. Viņa atklāj, ka augstskolas ir informētas par papildu veidiem, kā atbalstīt studentus ar "Erasmus+" finansējumu. “Risinājumi tiek meklēti, un nav tā, ka studentiem, kuri pieņem lēmumu atgriezties atpakaļ, ir jāatmaksā viss piešķirtais finansējums,” informē speciāliste.

“Ja students atbrauc atpakaļ, ir kaut kāds neizlietots finansējums, tad to var nākties atmaksāt. Bet koordinatori sadarbībā ar mums katru gadījumu individuāli vērtē, cenšoties pieņemt lēmumu, kas ir iespējami labvēlīgāks studentam,” stāsta Darbiņa. “Eiropas Komisija mums ir devusi norādes, mēs tās tālāk nododam koordinatoriem, un lielākoties mēs nākam pretī studentiem.”

Neskaidrību vai problēmu gadījumā tūliņ jāvēršas pie savas augstskolas "Erasmus+" koordinatora, uzsver Darbiņa. “Lai noteikti raksta un sazinās! Koordinatori cenšas apzvanīt vai kaut kā citādāk sazināties ar visiem studentiem. Bet ja ir kāda problēma — noteikti jādod viņiem ziņa. Koordinatori seko līdzi visai informācijai un centīsies palīdzēt.”

“Erasmus+” mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem noteiktu laika periodu mācīties ārvalstīs. Studenti var doties uz kādu no “Erasmus+” partnervalstīm, lai padziļinātu savas zināšanas, iegūtu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.